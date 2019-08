Arsenal-duo får ikke spille åpningskampen av sikkerhetsmessige årsaker

Mesut Özil og Sead Kolasinac er uaktuelle til Arsenals serieåpning mot Newcastle søndag. Klubben skriver at det er med hensyn til spillernes sikkerhet.

Det kommer fram i en pressemelding sendt ut av Arsenal fredag.

Der står det at det er av hensyn til spillernes sikkerhet i forbindelse med en sak som etterforskes av politiet.

- Mesut Özil og Sead Kolasinac vil ikke være en del av kamptroppen i åpningskampen mot Newcastle etter en ny hendelse som blir etterforsket av politiet. Sikkerheten til spillerne og deres familie er alltid en prioritet og vi har tatt denne avgjørelsen etter samtaler med spillerne og deres representanter. Vi samarbeider med politiet og gir spillerne og familiene deres den støtten de trenger, skriver Arsenal i pressemeldingen.

Og legger til:

- Vi ser frem til å ønske spillerne velkommen tilbake til troppen så fort det er mulig. Vi kommer ikke til å kommentere situasjonen ytterligere.

UTELATT: Mesut Özil og Sead Kolasinac får ikke spilt Arsenals åppningskamp. Foto: Andrew Boyers (Reuters)

I juli ble duoen forsøkt ranet med kniv i London, men kom fra episoden uten skader. Ifølge Daily Mail skal to motorsyklister ha stoppet bilen til Özil og truet fotballspillerne i Nord-London.

Se video av hendelsen øverst i saken!

Özil skal ha flyktet til en nærliggende restaurant, mens Kolasinac hoppet ut av bilen og tok opp jakten på ranerne. Begge spillernes koner skal ha vært tilstede i bilen, og alle kom fra hendelsen uskadd.

Ifølge Arsenal selv, så skal spillerne ha vært utsatt for en ny hendelse, men det kommer ikke frem fra pressemeldingen hva denne hendelsen går ut på. The Mirror skriver at ingen av spillerne deltok på fredagens treningsøkt, også dette grunnet den nye sikkerhetstrusselen.

Arsenal-journalist Charles Watts skriver på Twitter at de to Arsenal-spillerne skal ha opplevd flree hendelser over de siste par dagene, men understreker at de begge er uskadde.

Arsenal starter sin Premier League-sesong borte mot Newcastle på søndag, men det blir altså uten Mesut Özil og Sead Kolasinac.

