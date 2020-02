Arsenal-fiasko i Europa etter drama mot Elabdellaoui og Olympiakos

Stjernespiss misset på eventyrlig sjanse etter først å ha utlignet i ekstraomgangene.

ARSENAL - OLYMPIAKOS 1-2 e.e.o, 2-2 sammenlagt



Omar Elabdellaoui og Olympiakos er sensasjonelt videre i Europe League på bekostning av Arsenal etter en heltemodig seier på Emirates Stadium torsdag kveld.

Den greske klubben er videre i turneringen på bortemålsregelen etter et ufattelig drama i ekstraomgangene i London.

Les også: Man. United vant enkelt etter bisarr situasjon: - Hva i all verden?

En scoring fra den høyreiste Olympiakos-stopperen Pape Abou Cissé tidlig i andreomgangen gjorde at lagene sto like langt, med et bortemål hver, etter 180 spilte minutter.

Arsenal stanget og stanget mot forsvarsmuren til Elabdellaoui og kompani uten resultat. Derfor måtte lagene ut i ekstromganger for å avgjøre hvem som skulle klare avansementet til åttedelsfinalene.

KLRATE BRASENE: Målscorer Pape Abou Cisse (midten) gratuleres av Olympiakos-kaptein Omar Elabdellaoui (til høyre) og lfere lagkamerater. Foto: David Klein (Reuters / NTB scanpix)

Olympiakos-innbytter Giorgos Masouras var en hårsbredd fra å overliste Bernd Leno i andre ekstraomgang. Skuddet gikk over den tyske keeperen, men duppet akkurat litt for seint. Ballen forsvant via tverrliggeren og over.

Hektisk thriller



113 minutter var spilt da Arsenal endelig fikk uttelling for et stor press mot gjestenes mål. Den målfarlige kapteinen Pierre-Emerick Aubameyang saksesparket inn 1-1 på vakkert vis etter innlegg fra Gabriel Martinelli.

Men dramatikken tok på ingen måte slutt der.

I 119. spilleminutt dukket Youssef El-Arabi opp på et presist innlegg fra Masouras etter at Elabdellaoui hadde vunnet ballen høyt oppe på Arsenals halvdel.

To minutter på overtid av ekstraomgangene fikk mannen Arsenal aller helst setter sin lit til foran mål en eventyrlig sjanse til å berge londonklubben likevel.

Les også Malmö på hodet ut av Europa League etter stortap

Les også Hevder Liverpools Firmino har blitt kontaktet av storklubb

Aubameyang fikk nemlig ballen rett i beina etter rot og kaotiske tilstander i Olympiakos-forsvaret. Deler av Emirates Stadium jublet for scoring, men måtte innse at spissen hadde misset.

- For Arsenals del er dette ikke til å tro. De får en gratissjanse på overtid av overtiden. Aubameyang med nesten hele målet å skyte på, klarer på uforklarlig vis å sette den utenfor, bemkerket Peder Mørtvedt i sendingen på TV 2 Zebra.

- Han har vondt nå, Aubemayang. Vi kunne se smerten i øynene hans da Olympiakos gikk opp til 2-1. Han har det er ikke bedre nå etter å ha missa den gigantmuligheten, tilføyde kommentatoren.

Enorm nedtur



Trener Mikel Artetas Arsenal-prosjekt så ut til å være inne på riktig spor med tre seirer på rad sist uke. Foruten 1-0-triumfen mot Olympiakos i Pireus fikk Gunners med seg tre poeng både mot Newcastle og Everton i ligaen.

Fotballinteressert? Les dybdesaker i samarbeid med FourFourTwo her

Returkampen mot grekerne utviklet seg derimot til et mareritt for Arsenal. De kan trolig se langt etter muligheten til å kommer seg med til Champions League neste sesong.

Ettersom Artetas mannskap allerede er kraftig på etterskudd i hjemlig liga var en finaleseier i Europa League kanskje en vel så gode sjanse til å kvalifisere seg.

Arsenal spilte som kjent finale i samme turnering så seint som forrige sesong. Nå er også den muligheten forspilt.