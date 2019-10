Arsenal gikk på sesongens andre tap

Nyopprykkede Sheffield United rystet nok en storklubb da de mandag kveld vant 1-0 over Arsenal i Premier League.

Lys Mousset satte inn kampens eneste mål etter en drøy halvtime. Med seieren klatrer Sheffield United opp på 9.-plass i Premier League.

Tidligere i sesongen har laget fra Sheffield spilt uavgjort borte mot Chelsea. De hadde også serieleder Liverpool i kne, men ble senket av en keepertabbe i den andre omgangen.

Mandagens opplevelse var enorm for klubben som så sent som i 2017 spilte på nivå tre.

– Dette er en fantastisk belønning for en lang reise, å vinne mot et av de store lagene hjemme i en kveldskamp. Vi fortjente å vinne en tett kamp. Vi visste at de ville ha noen sjanser og mye ball, sa Sheffield United-manager Chris Wilder til BBC etter kampen.

For Arsenal ble mandagen en gedigen nedtur. Laget gikk på sesongens andre ligatap og blir stående på 15 poeng, noe som holder til en 5.-plass.

– Vi fortjente ikke å tape og vi skal tenke over hvor vi kan forbedre oss framover. Da vi lå under 0-1 kontrollerte vi kampen og forsvarte oss bra. Men de hadde mange spillere i egen 16-meter, så det var vanskelig å få til noe i angrep, sa Arsenal-manager Unai Emery.

Ropte på straffe

Etter 20 rolige åpningsminutter tok det seg opp i Sheffield. Først fikk gjestene en god mulighet. Sead Kolasinac kom seg fri på venstresiden og la inn i feltet. Der ventet rekordsigneringen Nicolas Pépé, som bommet med avslutningen fra god posisjon.

Etter en halvtime kom kalddusjen for gjestene. Sheffield United fikk corner. Den traff Jack O'Connell som stusset videre. Foran mål ventet Mousset og satte inn ledermålet for hjemmelaget.

Så var det dommeren som skulle havne i sentrum. 34 minutter var spilt da George Baldock gikk i bakken innenfor Arsenals 16-meter. Dommer Mike Dean vinket spillet videre. Ett minutt senere var det gjestene som ropte på straffe.

Bukayo Saka gikk i bakken, men istedenfor å få straffespark, fikk unggutten det gule kortet. TV-bildene viste at det var kontakt da kantspilleren gikk ned, så et gult kort for filming virket strengt.

På overtid i den første omgangen fikk gjestene en bra mulighet. Granit Xhaka klinte til på volley fra cirka 25 meter. En god redning av Dean Henderson i Sheffield United-buret avverget mål.

Lacazette tilbake

Et snaut kvarter var spilt da Arsenal kom til sin første gode mulighet etter pause. Etter gode kombinasjoner endte ballen hos innbytter Dani Ceballos, men dessverre for gjestene gikk avslutningen rett på keeper.

Arsenal hadde mye ball, men heller ikke hjemmelaget var ufarlige. Blant annet hadde John Fleck et godt skuddforsøk. Avslutningen gikk rett på Arsenal-keeper Bernd Leno, som ga retur. Tyskeren klarte akkurat å få kontroll på ballen foran en av vertenes spillere.

Gjestene trengte mål, og cirka 20 minutter før slutt kastet de innpå Alexandre Lacazette. Franskmannen har vært ute med skade en lengre periode, og det gledet nok Arsenal-supporterne å se ham tilbake på banen.

Ellers var det lite å smile for. Arsenal presset på, men klarte ikke å bryte ned et kompakt Sheffield United. Hjemmesupporterne fikk derimot en kveld de sjeldent glemmer. Stemningen sto i taket da de forsto at det ble tre poeng mot en av Englands største klubber.

