Franskmannen kommer med en uforbeholden hyllest av de engelske ligalederne, og innrømmer at han trolig irriterer sine gamle supportere ved å gjøre det.

Den suverene Premier League-lederen Liverpool sto med 44 kamper på rad uten tap i serien da de tapte mot Watford tidligere i sesongen.

Det vil si at de bare var fem kamper bak Arsenals «uslåelige» rekord på 49 kamper uten tap fra 2003/2004.

Les også: Stjernene var rasende. Så sa Mourinho noe som fikk dem til å måpe (+)

- Dette laget er noe spesielt

Likevel mener tidligere Arsenal-helt Emmanuel Petit at det ikke må være tvil om hvilket lag som er historiens beste Premier League-lag.

- Det er begge to store lag i fotballens historie, men for meg er dette Liverpool-laget noe spesielt. Det er vanskelig å forklare følelsen jeg får når jeg ser Liverpool spille, og jeg kan ikke huske å ha følt det på samme måte med «the Invincibiles». Liverpool har imponert meg mer enn Arsenals «the Invincibiles», slår han fast i et intervju med The Mirror.

- Arsenal-fansen blir neppe fornøyd

Det er ikke hvem som helst som sier dette. Petit spilte i Arsenal fra 1997 til 2000 og - ble en stor stjerne i den røde drakten.

- Jeg er ganske sikker på at Arsenal-fansen ikke blir fornøyd med at jeg sier noe slik. Men jeg må være ærlig. Når jeg ser på dette laget, motivasjonen, intensiteten, alle de talentfulle spillerne ... Noe er annerledes med dem, slår han fast.

HYLLER LIVERPOOL: Emmanuel Petit. Foto: Martyn Hayhow (AFP)

Les også: Ferguson ble forbannet på TV 2-profil: - Han bare så på meg og gikk (+)

Ennå er det usikkert når Liverpool kan slippe jubelen løs som ligamestere.

Som en følge av koronakrisen er det bekreftet at ligaen tidligst starter igjen 30. april, trolig enda senere.

Trenger to seire til

Per nå er det Liverpool som topper tabellen i Premier League, 25 poeng foran Manchester City. De røde trenger kun to seirer for å sikre seg tittelen.

Petit mener Liverpool har vært gode lenge, ikke bare denne sesongen.

- Folk har fått øynene opp for dem nå fordi de vant Champions League forrige sesong, men de har egentlig spilt på denne måten de siste to-tre årene. Det er utrolig det de holder på med. Det er veldig sjelden man ser vinne såpass mange kamper og samtidig er så dominant mot motstanderen hele tiden.

Les også: Dette er Afrikas rikeste mann. Nå planlegger han å kjøpe favorittklubben sin i Premier League