Arsenal henter Dani Ceballos på lån

Det bekrefter londonerne på Twitter.

Den tidligere Real Betis-spilleren har blitt ryktet til både Tottenham og Arsenal hittil denne sommeren, men nå bekrefter sistnevnte klubb at spanjolen har signert for dem.

Midtbanespilleren kommer på en utlånsavtale fra Real Madrid, men det er ingen utkjøpsklausul med i avtalen.

- Vi er veldig glad for å få Dani hit. Han er en veldig talentfull spiller med veldig gode tekniske ferdigheter, kreativitet og presisjon, sier Arsenal-manager Unai Emery til klubbens hjemmesider.

Emery avgjørende faktor

Det spekuleres i at Arsenal ble valgt framfor Tottenham ettersom Mauricio Pochettino ønsket å ha med en utkjøpsklausul i kontrakten.

- Jeg er veldig stolt for å kunne ikle meg denne drakta. Jeg har kommet til en historisk Premier League-klubb og det er et stort steg fram i karrieren min, sier spanjolen til Arsenal.com og avslører at Emery var en viktig faktor i valget av klubb:

- Manageren var den avgjørende faktoren for at jeg valgte den massive klubben. Han er en spansk trener, og han kjenner meg fra tiden min i andre klubber. Jeg er veldig glad for å kunne hjelpe Arsenal med å nå målene våre.

Videre skryter han av Emerys taktiske ferdigheter, noe han tror virkelig kan hjelpe posisjoneringen hans på midtbanen.

Saliba nærmer seg

Ceballos ledet det spanske U21-landslaget til topps i sommerens EM-sluttspill som lagets kaptein. I tillegg har han seks A-landskamper og 56 kamper for Real Madrid. Den 179 centimeter høye midtbanespilleren kom til hovedstadsklubben fra Real Betis i 2017.

Midtbanemannen tar over nummer 8 i London-klubben, etter at Aaron Ramsay i sommer forsvant på gratis overgang til Juventus.

Ifølge BBC vil Arsenal snart bekrefte signeringen av det franske stoppertalentet William Saliba. 18-åringen spilte 16 kamper for Saint-Étienne i Ligue 1 sist sesong.