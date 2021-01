Arsenal herjet med West Bromwich i snøværet - hylles etter drømmescoring

Sam Allardyces menn ble utspilt på eget gress av et sprudlende Arsenal-lag

WEST BROMWICH ALBION-ARSENAL 0-4

Arsenal tok turen til The Hawthorns for kveldskamp mot West Bromwich lørdag kveld. Et kraftig snøvær over banen i starten av oppgjøret satte sitt preg på den første omgangen, men spilleforholdene så ikke ut til å prege Arsenal i det hele tatt.

De sikret en komfortabel seier etter scoringer av Kieran Tierney, Bukayo Saka og Alexandre Lacazette.

Les også: Her blir Premier League-stjernene avslørt: - Vi er ekstremt skuffet

Spesielt de to første målene på realt snøføre imponerte ekspertene. Tierney vendte bort sin oppasser og dunket ballen i det lengste hjørnet etter 23 minutter. Fem minutter senere avsluttet Saka et nydelig angrep i åpent mål

- For et fantastisk flott mål. Det er så godt gjort, sier Erik Thorstvedt om den første scoringen før Trevor Morley oppsummerte den andre med å mimre tilbake til glansdagene med Thierry Henry, Robert Pires, Dennis Bergkamp og de gamle Arsenal-stjernene i hovedrollene.

- Det er slik fotball vi er vandt til å se fra Arsenal, sier Morley

- Et helt enormt mål. Dette må glede Arsenal-fansen som har hatt noen tunge uker, supplerte Thorstvedt etter at Emile Smith Rowe, Lacazette og Saka hadde kombinert på nydelig vis og totalt utspilt et svimmelt hjemmelag.

Les også: Hedenstad har bestått den medisinske sjekken i Fatih Karagümrük: Signerer ettårskontrakt

I den andre omgangen økte Lacazette til både tre og fire null til Arsenal mot et sjanseløst West Bromwich-lag. Sam Allardyce så til tider svært misfornøyd ut på sidelinjen etter at de fulgte opp 0-5-tapet mot Leeds for få dager siden, med nok en skrøpelig innsats.

Arsenal sin seier kunne fort vært større med mer effektivitet. Artetas menn avanserer til 13.plass i Premier League etter lørdagens seier. West Bromwich ligger nest sist med seks poeng opp til trygg plass.

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars