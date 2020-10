Arsenal kapret Partey: Hevder Atletico er rasende for måten det skjedde på

Den spanske klubben skal ha bli tatt på senga og likte dårlig at Arsenal gikk bak ryggen deres for å sikre seg midtbanemannen (27).

Sent mandag kveld ble det klart at midtbanemannen Thomas Partey går fra Atletico Madrid i Spania til engelske Arsenal. Avtalen ble klar i tolvte time.

Arsenal valgte å løse ut en klausul i kontrakten til spilleren som gjorde at Atletico ikke kunne stoppe ham fra å dra. Utkjøpsklausulen var på 45 millioner pund.

Det at Arsenal valgte å gjøre dette, uten å informere Atletico om hva de var i ferd med å gjøre, har imidlertid ført til reaksjoner fra den spanske klubben.

32 minutter før fristen

Ifølge spanske AS fikk ikke Atletico beskjed om hva som var i ferd med å skje før det kun gjensto 32 minutter til overgangsvinduet ble lukket.

Dermed sto La LIga-klubben helt uten sjanse for å finne en erstatter.

Atletico hadde riktignok sikret seg Lucas Torreira på lån fra nettopp Arsenal tidligere på dagen, men til tross for dette var Partey fortsatt en viktig brikke i hovedtrener Diego Simeones midtbaneplaner for denne sesongen.

- RASENDE: Diego Simeone skal ikke ha vært fornøyd med måten Arsenal gikk frem. Foto: Javier Soriano (AFP / NTB scanpix)

Ifølge Libertad Digital skal Simeone ha vært så trygg på at Partey skulle bli, at han hadde snakket med Torreira om hvordan han og ghaneseren kunne passe sammen.

Nå skal både Simone og Atletico være rasende over det som har skjedd.

En uskreven regel

Selv om Arsenal ikke er pliktige til å informere Atletico om at de kommer til å utløse en utkjøpsklausul, dette skjer i regi av La Liga og ikke klubben, er det ofte sett på som en uskreven regel å i hvert fall informere en klubb om hva som kommer til å skje.

- La Liga har informerte Atletico klokken 23.28 mandag kveld om at Arsenal hadde betalte utkjøpsklausulen til Thomas Partey i hovedkvarteret til fotballforbundet, skrev Atletico Madrid i en kort pressemelding på sin nettside mandag.

Spesielt med tanke på at Arsenal og Atletico nylig har forhandlet om Torreira.

Uruguayaneren går på lån fra Arsenal til den spanske klubben, men ifølge Fabrizio Romano har Atletico en opsjon på kjøp av spilleren for 21 millioner euro.

250.000 pund i uka

Det har lenge blitt spekulert i at Arsenal ville hentet Partey i dette overgangsvinduet, men de fleste trodde det ikke ble noen overgang da det nærmet seg overgangsvinduets siste dag, uten at noe hadde skjedd. Partene hadde snakket sammen om en avtale lenge, uten at de var i nærheten av noe enighet.

Det er ventet at Partey nå får en lønn på 250.000 pund i uka og at 27-åringen kunne innkassere en såkalt sign on-sum på rundt 1,8 millioner pund, ifølge ESPN.

Samme kanal melder at det er snakk om en fireårskontrakt for spilleren.