Arsenal-kaptein Xhaka kan vente seg reaksjoner etter gestikulering mot fansen

Frustrasjonen tok overhånd da storklubben rotet bort poeng.

ARSENAL - CRYSTAL PALACE 2-2:

Selv om Arsenal ledet 2-0 før det var spilt ti minutter av søndagens londonderby hjemme mot Crystal Palace maktet ikke vertene å få med seg seieren.

Gjestene slo tilbake og fikk med seg 2-2 fra Emirates Stadium.

Skuffelsen over å ikke vinne etter den gode starten var tung å bære. Men blant Arsenal-fans vakte noe annet minst like sterke reaksjoner. Nemlig kaptein Granit Xhakas fakter mot klubbens egne supportere da han ble byttet ut etter en drøy times spill.

Sveitseren var nest sist på ballen før 1-0-målet til Sokratis tidlig i oppgjøret, men ble buet av banen da han skulle erstattes av Bukayo Saka.

Xhaka gestikulerte tydelig frustrert tilbake mot tribunene, og så tilsynelatende ut til å slenge noen kraftfulle engelske gloser samme vei. Deretter dro midtbanespilleren av seg drakta og gikk rett i garderoben.

Får slakt



Opptrinnet fikk den blant andre den engelske TV-kjendisen og Arsenal-tilhengeren Piers Morgan til å steile.

- Wow. Xhaka byttet ut etter enda en svak prestasjon. Så svarer han med å si f*ck off til Arsenal-fans, river av drakta og stormer ned i spillertunnelen. Og dette skal være kapteinen vår? For en komplett skam. Han bør bli fratatt kapteinsbindet i kveld, tordnet Morgan på Twitter.

Etter kampen fikk Unai Emery naturlig nok spørsmål om hendelsen.

- Det var galt av ham. Vi må roe oss ned og snakke med ham om dette internt, sa manageren til Sky Sports etter kampslutt.

- Vi er her fordi var har supportere. Vi jobber for dem og må ha respekt for dem når de applauderer oss og når de kritiserer oss, tilføyde Emery.

Avstanden opp økte



Arsenal scoret to ganger på ti minutter i starten av kampen, men Crystal Palace kom tilbake og reddet 2-2 og ett poeng.

Emerys Arsenal-mannskap er fortsatt nummer fem på tabellen i Premier League. Crystal Palace er poenget bak på sjette.

Hjemmefansen fikk en drømmestart på søndagens kamp da den greske stopperen Sokratis satte inn 1-0 etter kun sju minutters spill. Scoringen kom i kjølvannet av en corner fra Pepe.

To minutter etterpå kom blåkopien. Igjen slo Pepe hjørnesparket som Alexandre Lacazette forlenget til David Luiz. Fra kort hold doblet den brasilianske midtstopperen hjemmelagets ledelse.

Crystal Palace skapte likevel spenning i kampen etter halvtimen var spilt. Dommer Martin Atkinson dro først opp det gule kortet for filming da Wilfried Zaha gikk i bakken i duell med en Arsenal-forsvarer, men VAR-sjekken omgjorde avgjørelsen. Fra straffemerket var Luka Milivojevic som vanlig sikkerheten selv.

Etter pause ble vondt til verre for Arsenal da Jordan Ayew utnyttet sløvt markeringsspill i hjemmelagets forsvar og stanget inn 2-2 på et presist innlegg fra James McArthur sju minutter ut i omgangen.

Arsenal hadde ballen mye, men klarte ikke å skape de helt store sjansene etter utligningen før i sluttminuttene. Da trodde de fleste at Sokratis hadde scoret sitt andre for dagen, men midtstopperens mål ble annullert etter at VAR-dommerne hadde oppdaget en forseelse i feltet i forkant.

Dermed ble det med ett poeng til hvert av lagene.