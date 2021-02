Arsenal-keeperen roser Ødegaard: - Veldig imponert

Martin Ødegaard er i ferd med å finne sin plass i Arsenal-troppen etter debuten mot Manchester United lørdag.

Lørdag kveld fikk Martin Ødegaard debuten i Arsenal-trøya da han kom inn de siste minuttene i 0-0-kampen mot Manchester United hjemme på Emirates.

Nordmannen klarte ikke å markere seg nevneverdig i sine første offisielle minutter i Premier League, i storkampen mot landsmann Ole Gunnar Solskjær i London. Allikevel virker Ødegaard å ha gjort et godt inntrykk på sine nye lagkamerater i Arsenal. I et intervju med Evening Standard søndag åpner nemlig klubbens tyske keeper Bernd Leno opp om de første dagene med den utlånte Real Madrid-spilleren i troppen.

- Jeg tenker at vi alle burde være veldig glade fordi han er en offensiv midtbanespiller som ønsker å bidra offensivt, som spiller pasninger og skaper sjanser og målgivende pasninger, sier Leno til avisen.

Han sier videre at klubbens supportere burde være «veldig spente» med tanke på hva Ødegaard kan oppnå under låneoppholdet i klubben. Han fortsetter også å snakke om at nordmannen har vært imponerende under sine første dager i klubben, der han åpenbart har gjort et godt inntrykk med sin åpne fremtoning til alle i og rundt laget.

- Jeg tror vi vil ha det mye morsomt sammen med han de neste månedene, fortsetter Leno.

Arsenal er ubeseiret på sine siste syv kamper i Premier League. I den samme perioden har de kun sluppet inn to mål og holdt buret rent i fem av kampene. Det har gitt den tyske sisteskansen selvtilliten tilbake.

Etter kampen mot Manchester United lørdag snakket også manager Mikel Arteta om den norske landslagsspilleren første dager i klubben.

- Han tilpasser seg veldig bra. Han bringer med seg smil og glede og teknisk er han en veldig begavet spiller. En spiller vi trenger i de posisjonene, og forhåpentligvis kan han bidra meget raskt, uttalte Arteta til TV 2 om Ødegaard etter kampen.

Ødegaard kom inn for den britiske unggutten Emile Smith-Rowe etter 83 minutter. Allerede tirsdag kan Ødegaard få sin første mulighet til en kamp fra start i Arsenal-trøya når London-klubben gjester Wolverhampton på Molineux.

