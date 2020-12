Arsenal-krisen fortsetter – sjuende strake uten seier

Yerry Minas hodestøt like før pause var nok til å gi Everton seieren mot et Arsenal-lag i fritt fall. Hjemmelaget vant 2-1 på Goodison Park.

Et uheldig selvmål ga Everton ledelsen, før Nicolas Pépé utlignet på et straffespark. Avgjørelsen falt da Yerry Mina stanget inn seiersmålet med en hard heading like før pause.

Dermed fortsetter den bekmørke perioden for alle som er glade i Arsenal. Sju strake kamper uten seier i Premier League er den vonde realiteten for Arsenal-manager Mikel Arteta. Sesongstarten er klubbens dårligste siden 1974-1975-sesongen. Sist gang laget gikk av banen med tre poeng var mot Manchester United 1. november.

Det gjør at det kun er fem poeng ned til Fulham på nedrykksplass. Arsenal har i tillegg både én og to kamper flere spilt enn bunnrivalene. For Everton er situasjonen en helt annen: Carlo Ancelottis menn ligger på 2.-plass, fem poeng bak byrival Liverpool.

