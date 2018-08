Arsenal låner forsvarer til Premier League-rival

Arsenal låner ut forsvarsspilleren Calum Chambers til nyopprykkede Fulham ut sesongen.

23-åringen, som nylig signerte ny kontrakt med Arsenal, lånes ut sesongen til Stefan Johansens klubb Fulham.

– Calum er en talentfull forsvarer som har en lovende framtid foran seg. Vi tror at et lån til Fulham vil bli verdifullt for hans videre utvikling, og vi ønsker han lykke til, sier Arsenals nye hovedtrener Unai Emery til Arsenals nettside.

Chambers har spilt 82 kamper for Arsenal etter at han kom fra Southampton i 2014. Tidligere har han også vært utlånt til Middlesbrough (2016/17).

(©NTB)

