Arsenal-legende kjemper for livet etter fyllekrangel

Den tidligere Arsenal- og England-spilleren Kenny Sansom (61) er innlagt på sykehus med store hodeskader etter et realt fylleslag.

61-åringen skal være alvorlig skadd etter at det som blir beskrevet som en krangel i fylla. Uenighetene skal ha endt med at Sansom pådro seg en solid dose juling. I tumultene som oppsto pådro han seg store hodeskader, skriver MailOnline.

Sansom har slitt med alkoholproblemer mer eller mindre helt siden han la opp som fotballspiller. Han har slitt med selvmordstanker og gått inn og ut av ulike rehabiliteringsprosjekter.

Venstrebacken med 86 landskamper for England har også deltatt i et TV-program på ITV for personer med gambling- og drikkeproblemer.

I mars ble et Sansom-intervju publisert på Evertons hjemmesider. Der avslørte han at han til tider sliter tungt.

- Å ha et hjem er så viktig, men du trenger også folk. Jeg er alene, og jeg har det ikke bra. Telefonen min ringer ikke. Folk trenger folk. Men hvis ingen er der, hvem snakker du med, da? sa Sansom i intervjuet.

De engelske tabloidavisene har de siste årene skrevet flere artikler om Sansoms alkoholproblemer og tatt flere bilder av den tidligere fotballstjernen i ruspåvirket tilstand i parker og foran spillautomater.

Han ble født sør i London og sluttet seg til Crystal Palace som 17-åring og spilte der i fem sesonger, før han ble solgt til Arsenal for én million pund i 1980.

Etter åtte sesonger på Highbury, spilte Sansom senere i karrieren for Newcastle, QPR, Coventry, Everton, Brentford og Watford.

Han la fotballskoene på hylla for godt på midten av 90-tallet.