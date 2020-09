Arsenal levde småfarlig: Avgjorde mot slutten mot West Ham

Arsenal slet lenge tungt etter pause, men Edward Nketiah reddet i land 2-1-seier mot West Ham i Premier League.

Nketiah avsluttet et fint Arsenal-angrep da det var spilt vel 85 minutter. Han hadde bare å bredside ballen inn i et åpent mål. Det meste av jobben var gjort før han scoret.

Den var tøff å ta for West Ham som hadde spilt en meget solid 2.-omgang inntil da.

Alexandre Lacazette sendte Arsenal i ledelsen (25 minutter) med en heading. Det skjedde etter at VAR-dommerne hadde tittet på situasjonen rett i forkant av scoringen. Men målet ble ikke annullert for offside.

West Ham utlignet ved Michail Antonio etter et flott angrep. Innlegget fra høyre gjorde at Antonio kunne sette foten til. Det skjedde like før pause.

Gjestene fikk åpenbart energipåfyll etter 1-1-målet, og det kunne fort stått 1–2 etter første halvdel an andreomgangen. Antonio hadde en stor mulighet, og en West Ham-avslutning gikk også i metallet bak Arsenals keeper Bernd Leno.

Det så ut til å ebbe ut med 1-1, men Arsenal står nå med to seirer etter to kamper i serien. West Ham er poengløs så langt.

West Ham møter Wolverhampton hjemme i neste runde. Arsenal har noe verre å vente på. Liverpool borte kommer søndag neste uke. Det er kanskje den vanskeligste oppgaven man kan ha i Premier League.

Dette er søndagens kamper i Premier League: Southampton – Tottenham 13.00, Newcastle – Brighton 15.00, Chelsea – Liverpool 17.30 og Leicester – Burnley 20.00.

