Arsenal med drømmestart på årets PL-sesong

The Gunners viste solide takter da de vant 3-0 over Fulham i lørdagens Premier League-oppgjør.

FULHAM - ARSENAL 0 - 3

Arsenal fikk en drømmestart på årets Premier League-sesong da de valset over Fulham til en 3-0-seier.

Alexandre Lacazette sendte London-laget i ledelsen, før Gabriel økte ledelsen. Til slutt ble det Pierre-Emerick Aubameyang som satte kronen på verket med sin 3-0-scoring.

Nysigneringen Willian ble kampens store spiller etter å ha vært nest sist på ballen ved alle Arsenals scoringer.

- Pass på

Underveis i oppgjøret var det flere som lot seg begeistre over Arsenals angrepsspill.

- Arsenal. Det er noe som skjer i den klubben der, noe som utvikler seg. Pass på, twitret Jan Åge Fjørtoft.

Ekspertkommentator Lars Tjærnås tydde også til Twitter for å komme med sin ros til Arsenal.

- Du trenger ikke å holde med Arsenal for å nyte det angrepsspillet. Det er nok å holde med fotball.

Historisk Lacazette

Bortelaget holdt likevel på å få en marerittstart da en støttepasning fra Ainsley Maitland-Niles tidlig ut i kampen havnet hos Aboubakar Kamara, som fikk en tå på ballen i retning Arsenal-målet. Men heldigvis for The Gunners var Bernd Leno årvåken og avverget.

Like etterpå var i stedet drømmestarten på sesongen et faktum for Mikel Artetas menn. Flipperspill inne i Fulhams sekstenmeter endte med at ballen havnet hos Lacazette, som enkelt sendte bortelaget i ledelsen.

Dermed ble han, ifølge Goal.com, den første noensinne til å score åpningsmålet i en Premier League-sesong to ganger. Forrige gang var i 2017-18-sesongen da han scoret sesongens første i 4-3-seieren over Leicester City.

Cruiset inn seieren

Halvtimen ut i oppgjøret var bortelaget farlig frempå nok en gang ved nysigneringen Willian. Brasilianeren viste til tider enorm frispark-kunst i Chelsea drakta, og var svært nærme da forsøket hans traff stolpen.

I stedet var det en annen nysignering som endte opp med å doble ledelsen for The Gunners. En godt slått corner av Willian rett etter pause traff pannebrasken til en høytflyvende Gabriel, som headet ballen mellom beina på keeper Marek Rodák og inn.

Deretter var det storscorer Aubameyang sin tur til å havne på scoringslisten, etter å ha mottatt en crossball fra Willian, før han perfekt curlet ballen opp i motsatt kryss.

The Gunners hadde stålkontroll på hjemmelaget resten av oppgjøret, og fikk dermed en bunnsolid start på årets Premier League-sesong.