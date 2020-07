Arsenal med knallsterk seier over Manchester City i FA-cupens semifinale

Aubameyang ble tomålshelt i semifinalen mot Manchester City.

Arsenal - Manchester City 2 - 0

En spiller som har blitt mye negativt omtalt den siste perioden er David Luiz, men Jan Åge Fjørtoft i Viasat-studio var svært begeistret over brasilianerens innsats i den første omgangen.

- David Luiz har vært perfekt. Jeg synes han har vært den beste i denne første omgangen, sa blant annet Fjørtoft i pausepraten.

Brasilianeren fikk gjennomgå i Arsenals 0-3-tap for dagens motstander rett etter koronapausen, men Lars Tjærnås mener at lørdagens innsats kunne rette opp innsatsen fra den kampen.

- For en vannvittig oppreisning for David Luiz, etter kampen mot City rett etter koronapausa, sa Viasat-kommentatoren underveis i den andre omgangen.

Etter et rolig åpningskvarter, der Manchester City kontrollerte kampen, var det Arsenal som skulle få kampens første store mulighet.

De lyseblås forsvar slo sprekker, da en stikker fra David Luiz nådde Pierre-Emerick Aubameyang. Uheldigvis for The Gunners, traff kapteinen rett på City-målvakt Ederson.

Les også: Manchester City har blitt cupspesialister

- Mønsterangrep

To minutter senere skulle Arsenals toppskårer derimot vise bedre takter.

Et pent angrep nådde Nicolas Pépé ute på høyrekanten. Ivorianeren slo et perfekt innlegg til Aubameyang, som skled ballen inn via stolpen.

- Mønsterangrep fra A til Å, utbrøt Lars Tjærnås fra kommentatorboksen.

Fotballreporter i The Telegraph, Sam Dean, viste også sin begeistring for målet gjennom Twitter.

- Arsenal spilte 18 pasninger i oppbyggingen av Aubameyangs mål. Av dem, var åtte innenfor eget straffefelt. Høy risk, høy belønning, twitret Dean.

Les også: La Liga-sjef fyrer løs: - City har ikke skaffet seg sine egne ressurser slik som Manchester United

Aubameyang x2

Underveis i den andre omgangen kom Manchester-laget til flere store muligheter, men det var nok en gang Arsenal som kunne juble da kampens andre scoring var et faktum.

Og igjen var det Aubameyang, etter å ha blitt spilt gjennom av Kieran Tierney. Stjernespissen var iskald, og satte ballen mellom beina på Ederson.

City fortsatte å presse etter 2-0-målet, men klarte ikke å overliste Emiliano Martinez.

Dermed er Arsenal videre til finalen, og møter enten Chelsea eller Manchester United, som møtes til dyst søndag kveld.