Arsenal med knepen seier mot Leeds i FA-cupen

Arsenal slo tilbake og sikret avansement i FA-cupen etter Leeds-dominans i den første omgangen.

ARSENAL-LEEDS 1-0

Leeds tok turen til London for å møte Arsenal i FA-cupens 3.runde mandag kveld. Premier League mot Championship skal i utgangspunktet være nivåforskjell, men i den første omgangen var det lite som tydet på at Arsenal spiller i divisjonen over Leeds.

Gjestene tok tak i kampen fra første stund og produserte sjanser på rekke og rad.

Nærmest var Patrick Bamford med et skudd i tverrliggeren etter 15 minutter. Også Ezgjan Alioski kom til en god mulighet etter 24 minutter, men skuddet fra makedoneren gikk utenfor stolpen.

Etter 35 minutter var Bamford igjen frempå. Spissen mottok ballen på seks meter, men Arsenal fikk klarert i siste liten.

- Mange steg tilbake

Arsenal hang rett og slett ikke med de første 45 minuttene mot et aggressivt og offensivt Leeds-lag.

Da den første omgangen gikk mot slutten var ikke Viasat-kommentator Morten Langli nådig i sin beskrivelse av Arsenals prestasjon.

- Det må nesten ha vært flaut å være Arsenal-spiller utpå her i denne førsteomgangen, sa Langli.

Også TV2-kommentator Øyvind Alsaker bet seg merke i Leeds sin imponerende forestilling før pausen.

Mikel Arteta så alt annet enn fornøyd ut i det lagene gikk i garderoben på stillingen 0-0.

- Denne førsteomgangen er mange steg tilbake for Arsenal og Arteta. De er heldige at det fortsatt står 0-0. Topplaget fra Championship har vært mye bedre enn nummer ti i Premier League, konkluderte Langli.

Arsenal våknet

Etter hvilen kom Arsenal ut i en helt annen utgave enn før pause.

Hjemmelaget bygget opp et angrep ved Nicolas Pepe og Alexandre Lacazette etter 55 minutter. Leeds-spiller Robbie Gotts misset med et klareringsforsøk inne i feltet, noe som gjorde at Reiss Nelson fikk muligheten til å sette inn 1-0-scoringen.

- Leeds har blitt fightet ut av stilen etter pause. Alt gikk på skinner før hvilen, men målet kom ikke, sa Langli etter at Arsenal hadde tatt ledelsen.

Innbytter Gabriel Martinelli kom til en god skuddmulighet etter 76 minutter, men forsøket ble stoppet av bortelagets keeper.

Marcelo Bielsa og Leeds forsøkte å sette inn en sluttspurt. Gjestene produserte noen dødballer, men maktet ikke å skape de helt store sjansene slik de lyktes med før hvilen.

IMPONERTE: Leeds imponerte i den første omgangen mot Arsenal. Marcelo Bielsa og Helder Costa underveis i kampen. Foto: Adrian Dennis (AFP)

Dermed sikret Arsenal avansement til FA-cupens 4.runde der de må reise til sørkysten for å møte Bournemouth.