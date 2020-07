Arsenal med tre livsviktige poeng i kampen om Europa-spill mot Wolves

18-åringen imponerte i Arsenals seier mot Wolverhampton.

WOLVERHAMPTON - ARSENAL 0-2

Det ville vært en overdrivelse å si at det var kjempespennende på Molineux Stadium før hvilen denne lørdagen, i en kamp hvor Wolverhampton fikk besøk av Arsenal - to lag som kjemper med nebb og klør om Europa-spill neste sesong.

Wolves yppet seg ved et par anledninger, og som vanlig var Adama Traore en konstant utfordring for motstanderens backlinje.

Vi måtte vente til kampens 43. spilleminutt før den første scoringen skulle komme, og det var Mikel Artetas mannskap som skulle ta første stikk.

Kieran Tierney slo et godt innlegg fra venstrekanten, og bukayo Saka banket ballen inn på halv volley.

FREKT FORSØK: Adama Traore prøvde på det helt spesielle mot Arsenal. Foto: Catherine Ivill (AFP)

18-åringen signerte sin første proffkontrakt med Arsenal på onsdag, og kunne vel ikke gjenbetalt tilliten fra Arteta på stort bedre måte enn å score sitt første Premier League-mål bare dager senere.

Wolves startet kampens andre omgang langt friskere enn den første, og det var tydelig at spillerne hadde fått klar beskjed fra Nuno Santo om å øke tempoet i presset.

Etter 62 minutter fikk Jota en svært god mulighet til å utligne, men etter et imponerende løp gikk skuddforsøket rett i blokka.

Like etter prøvde Traore seg med en sylfrekk chip alene med Arsenals sisteskanse, men forsøket ble for svakt og gikk over.

I kampens 83. minutt kom Alexandre Lacazette inn til fordel for Eddie Nketiah, og franskmannen skulle ikke bruke mer enn tre minutter på å hamre ballen forbi Rui Patricio. Det var også Arsenal-spillerens første bortemål i Premier League siden 2019.

Like etter kunne - og kanskje burde - Joe Willock økt resultatet til 3-0, men avslutningen fra unggutten ble klarert på streken.