Arsenal reddet av stortalent etter sen matchvinnerscoring

West Ham sløste med mulighetene. Da dukket Nketiah opp for Arsenal.

ARSENAL - WEST HAM 2-1:

Arsenal gikk seirende ut av lørdagens Premier League-oppgjør mot West Ham.

Alexandre Lacazette sendte hjemmelaget i føringen, før Michail Antonio utlignet for gjestene. Lagene så ut til å gå mot poengdeling, men så dukket Eddie Nketiah opp og sikret seieren for The Gunners.

Arsenal i ledelsen

Det tok Arsenal 25 minutter før de fikk sin første store mulighet, og den tok de vare på. Bukayo Saka sendte Aubameyang gjennom med en pen stikker, som chippet ballen videre inn i feltet. Der dukket Lacazette opp som sikkert stanget vertene i ledelsen.

JUBEL: Pierre Emerick-Aubameyang og Alexandre Lacazette kunne juble etter å ha gått opp i 1-0-ledelse. Foto: Ian Walton (AP)

Ikke lenge etterpå var det Saka sin tur til å få muligheten. 19-åringen ble satt opp av Willian ved hjørnet av feltet, før han trakk seg inn i feltet og smelte til. Men dessverre for unggutten gikk skuddet et par meter over målet til Lukasz Fabianski.

Og når Arsenal så ut til å gå til pause i ledelsen, kom utligningen fra West Ham.

Sjansesløsing

En herlig kontring endte med at Ryan Fredericks kunne servere Antonio inne i feltet, som gjorde ingen feil på blank kasse.

I den andre omgangen kom West Ham til flere gode muligheter.

Først ved Antonio, som ble hindret av en oppofrende Gabriel.

Deretter var samme mann frampå igjen, men denne gangen ble West Ham-spissen hindret av tverrliggeren.

Så var det Tomás Soucek sin tur, men hans heading gikk heller ikke veien for bortelaget.

Unggutt avgjorde

Og når bortelaget sløste med sjansene, lot ikke Arsenal seg be to ganger da gikk opp i ledelsen.

Rett før full tid fikk Nketiah ballen servert på åpen kasse fra Dani Ceballos, etter et lekkert Arsenal-angrep.

Dermed ble det seier for Mikel Artetas menn, og Arsenal står dermed med to av to seire så langt i årets Premier League-sesong.