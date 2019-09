Arsenal rotet bort seieren i «derbyet» mot Watford

Arsenal rotet bort tomålsledelse mot Watford.

WATFORD - ARSENAL 2-2

Til tross for herlig angrepsspill og to mål fra Pierre-Emerick Aubameyang, klarte ikke forsvarsrekka til Arsenal å følge eksemplet til de lenger frem i banen.

Til slutt var det Watford som var nærmest samtlige tre poeng, til tross for at Arsenal i utgangspunktet hadde et godt grep om kampen.

Basketak før hvilen

Det første kvarteret på Vicarage Road kan kanskje best beskrives som en stillingskrig, hvor ingen av lagene helt turte å ofre for mye for å gå i angrep.

Nysignering Nicolas Pépé var nære ved et par anledninger, men det var Pierre-Emerick Aubameyang som ble kampens første målscorer.

Will Hughes ble felt på midtbanen, og mens Watford-spillerne var opptatt av å rope på frispark, gikk Arsenal rett i angrep. Sead Kolasinac fant en umarkert Aubameyang i boksen, og gabonerens avslutning gikk kontant ned i hjørnet.

Minutter senere kunne spissen doblet Arsenals ledelse, men pasningen fra lagkamerat Mesut Özil ble i lengste laget.

OPPGITT? Arsenals superspiss måtte se lagkameratene rote bort seieren mot Watford. Foto: Ben Stansall (AFP)

Ting stemte langt bedre etter en liten halvtime spilt, da Maitland-Niles fant Aubameyang på blank foran kassa, etter utsøkt Arsenal-fotball i forkant.

Det var hele 20 pasninger i angrepet som til slutt endte med Aubameyang-mål, noe som er klart flest så langt denne sesongen i Premier League, skriver Opta.

- Dette er jo en Manchester City-scoring! Det er jo dette de er kjent for, kommenterte Erik Thorstvedt i pausen for TV 2.

Da programleder Jan-Henrik Børslid noterte at Arsenal tross alt har gjort dette noen ganger før de og, var keeperlegenden helt enig.

- Jada, de har det altså. Det er vakkert!

I siste spilleminutt av kampens første omgang fikk Gerard Delefeu en gyllen mulighet til å redusere for hjemmelaget, men det ble en ballberøring for mye fra spanjolen - som allerede på det tidspunktet hadde forsert flere Arsenal-spillere.

Omgangen ble avsluttet med en realt basketak mellom de to London-lagene, hvor flere spillere var involvert. Det endte med gule kort til Matteo Guendouzi og José Holebas, til tross for at det var Pépé som faktisk startet det hele med et lite spark retning Holebas.

Klønete Arsenal-forsvar

Ti minutter ut i kampens andre omgang reduserte Watford ved Tom Cleverley, etter en håpløs igangsetting fra Arsenals Sokratis.

På det tidspunktet hadde allerede Arsenal sluppet med skrekken ved et par anledninger, men var altså fast bestemt på å spille seg ut bakfra.

- Helt vanvittig at de fortsetter med det der, de måtte jo bli straffa til slutt! Igangsettingen er helt fullstendig grusom. Gang etter gang har dette skjedd, kommenterte Espen Ween for TV 2.

UTLIGNINGEN: Roberto Pereyra gestikulerer mot tribunen etter at utligningen var et faktum. Foto: John Sibley (Reuters)

Begge lag hadde flere halvsjanser gjennom omgangen, men ikke før det var ti minutter igjen på klokka smalt det skikkelig på Vicerage Road igjen.

David Luiz satt ut en klønete fot i det Roberto Pereyra fosset fremover, og lagde dermed et høyst unødvendig straffespark. Pereyra tok straffen selv, og var iskald i det han sendte Leno én vei - og ballen den andre.

I kampens sluttminutter var det Watford som var nærmest å stikke av med seieren, men det endte 1-1 på Vicarage Road denne søndagen, et resultat det er grunn til å tro at Unai Emery ikke er spesielt fornøyd med.