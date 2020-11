Arsenal-sjefen om Molde: – Den vanskeligste kampen så langt

Arsenal-manager Mikel Arteta sier torsdagens møte med Molde blir London-klubbens mest krevende oppgave så langt i europaligaens gruppespill.

Molde og Arsenal har begge full pott etter to kamper i turneringen. Duellen i London blir i så måte et toppmøte i gruppe B.

Arteta vet hva som venter og advarer spillerne sine mot å ta lett på oppgaven.

– Moldes styrke er at de jobber hardt som lag. De er sterke fysisk og godt organiserte. Defensivt er de vanskelig å bryte ned. De har også noen kreative spillere på siste tredel, sa Arsenal-sjefen da han holdt digitalt pressemøte onsdag.

– Tabellen er tett. Vi har begge vunnet begge kampene så langt. Dette er nok den vanskeligste kampen vi har spilt så langt, tilføyde han.

Trengte United-seieren

Arsenal kommer til torsdagens kamp med solid selvtillit etter å ha slått Ole Gunnar Solskjær og Manchester United 1-0 i Premier League søndag.

Arteta avviser at han benyttet den anledningen til å spørre tidligere Molde-trener Solskjær om hans vurderinger av gamleklubben.

– Nei. Normalt har man ikke tid til å snakke mye foran sånne kamper, og det er umulig å snakke om kommende motstandere, smilte Arsenal-sjefen.

At United-seieren betydde mye for mannskapet hans, la ikke spanjolen skjul på.

– Vi trengte det, for vi var skuffet over resultatet mot Leicester. Å se laget reagere på den arenaen, med tanke på den historien vi har med resultater på Old Trafford, var bra. Jeg ville at de skulle spille med mot, og det gjorde de fra første minutt. Det var et stort løft med hensyn til selvtillit og tro på det vi gjør, sa Arteta.

Endrer på laget

Til torsdagens møte vil han ikke mønstre den samme startoppstillingen som mot United.

– Dere vil se noen forandringer igjen i morgen, sa Arsenal-manageren og pekte på at kampbelastningen i inneværende sesong er enorm.

Etter kommende helgs ligarunde venter tre landskamper for mange av spillerne hans.

