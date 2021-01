Arsenal-sjefen snakker allerede om permanent Ødegaard-overgang

Martin Ødegaard kan få Premier League-debuten mot Manchester United lørdag. Arsenal-manager Mikel Arteta mener han har alle kvalitetene klubben har sett etter.

Onsdag ble Ødegaard offisielt klar for et utlån i Arsenal ut sesongen. Planen er at 22-åringen etterpå skal tilbake til Real Madrid, men Arteta utelukker ikke at drammenseren blir værende i London.

– Han er en spiller vi har fulgt en stund, og vi mener han har noen spesielle kvaliteter som vi har manglet. Han ha alt det vi har sett etter i den posisjonen, sa Arsenal-sjefen, ifølge Sky Sports , under en pressekonferanse torsdag.

Arteta sier det er to ting som avgjør om midtbanespilleren blir i Arsenal permanent.

– For det første handler det om hvor godt han tilpasser seg her og hvor mye han påvirker laget vårt. Og hva tenker Real Madrid og spilleren selv om det? Han er eid av Real Madrid, og spillerens mening vil ha mye å si.

Ødegaard kan få Arsenal-debuten i hjemmekampen mot Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United lørdag kveld. Arteta stenger ikke døra for å starte med nordmannen.

– Det er litt tidlig å avgjøre det. La oss se hvordan han gjøre det i trening.

Arsenal er i dytten om dagen etter en tung høstsesong. Laget har vunnet fem av sine seks siste ligakamper og ligger på 9.-plass med 30 poeng. Det er ti poeng opp til tabelltoer Manchester United.

(©NTB)

