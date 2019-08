Arsenal slo Newcastle etter Aubameyang-scoring

Arsenal fikk en god start på den nye Premier League-sesongen.

NEWCASTLE-ARSENAL 0-1

Det var knyttet stor spenning til de to lagene før den nye Premier League-sesongen. Newcastle har byttet manager og forsterket troppen med flere nye navn de siste ukene før sesongstarten.

Arsenal på sin side har hentet inn flere store navn, blant dem David Luiz, Dani Ceballos og Nicolas Pépé.

Arsenal-manager Unai Emery valgte noe overraskende å starte med alle sine storsigneringer på benken. I det fæle regnværet i Newcastle var det ungguttene Joe Willock og Reiss Nelson som fikk tillit fra start.

Det fikk fotballekspert Morten Langli til å reagere i forkant av kampen.





Frisk debutant

Joelinton kom til kampens første sjanse etter 17 minutter. Et innlegg fra Matt Ritchie fant veien fram til hodet til den brasilianske spissen. Headingen gikk noen meter til side for målet til Bernd Leno.

Kun tre minutter senere var Newcastle fryktelig nære på å ta ledelsen. Jonjo Shelvey dundret ballen via en Arsenal-fot og i stolpen fra 16 meter. En stor sjanse for hjemmelaget.

- Det der gjør han så bra, sa kommentator Kasper Wikestad i TV2.

Etter en seig start på kampen tok kampen seg etterhvert opp. Arsenal ville også være med på moroa og etter 24 minutter kom London-laget til sin første mulighet.

En opprulling på venstresiden endte med en fri avslutning for Henrikh Mkhitaryan fra 12 meter. Armeneren utnyttet sjansen på svakt vis og sendte ballen høyt over målet.

Kampen hadde endelig fått satt seg og nok en gang var det Newcastles nye superspiss som skulle ta regien.

Joelinton jobbet seg fri fra fire Arsenal-spillere, skaffet seg litt rom før han kom til en avslutning med venstrefoten fra kort hold.

Brassen satte skuddet rett på keeper, men Joelinton viste at han kan bli en håndfull for de fleste forsvarerne i Premier League denne sesongen.

-Jeg synes han hadde noen fine touch. Som spiss må du se etter mulig rom og skape rom istedenfor å gå direkte på mål. Han må skape det litt bedre, men han ser god ut. Jeg liker ham, sa Robin van Persie i studioet til TV2 i pausen.

FRISK: Joelinton var frisk og god for Newcastle i debuten. Foto: Owen Humphreys (AP)

I den andre enden svarte Pierre-Emerick Aubameyang med en avslutning ikke lenge etterpå. Skuddet fra skrått hold ble slått til corner av Martin Dubravka.

Den første omgangen ebbet ut med 0-0 etter en noe tam forestilling.

Superspissen leverte

Aubameyang kom til en ny god mulighet etter hvilen. Spissen satte på turboen etter en pasning i bakrom. Fra skrå vinkel satte han ballen via en motspiller, før den dalte ned og landet på nettaket.

Det var kun en forsmak på hva Arsenal-spissen skulle by på litt senere i omgangen. Bortelaget snappet ballen etter et svakt oppspill hos Newcastle.

Da gikk det raskt i lengderetning og en strålende vektet pasning fra Ainsley Maitland-Niles fant veien frem til en fri Aubameyang. Spissen var iskald alene med keeper, med en silkemyk touch med høyrefoten sendte han Arsenal i føringen etter 58 minutter.

- Forrige sesongs toppscorer. Han fortsetter der han slapp, ropte Wikestad hos TV2.

GLADE GUTTER: Målscorer Aubameyang feirer scoringen sin sammen med lagkompis Maitland-Niles. Foto: Scott Heppell (Reuters)

Steve Bruce svarte med å sette innpå Allan Saint-Maximin og franskmannen skulle vise seg frem umiddelbart.

Fra høyre ving posisjon utfordret han villig vekk og kom til gode innlegg som skapte problemer for Arsenal-forsvaret.

Snause 20 minutter før slutt var det duket for Arsenal andre debutant for dagen. Dani Ceballos entret banen noen minutter tidligere. Nå var det endelig klart for storkjøpet Nicolas Pépé.

Saint-Maximin fortsatte å vise frem gode kvaliteter. Etter 84 minutter dro han seg inn fra venstresiden før han fyrte av et skudd langs det våte gressteppet.

Leno var med på notene og reddet skuddet helt nede ved stolperoten.

- Han har vist gode takter, sa Wikestad om Saint-Maximin sitt friske innhopp.

Arsenal stod godt imot mot slutten av kampen og holdt Newcastle unna de store sjansene. Til tross for at Newcastle var nære på etter en dødball langt inne i overtiden.

Dermed kunne Unai Emery og resten av Arsenal-laget juble for tre viktige poeng i serieåpningen.