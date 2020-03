Arsenal slo Portsmouth: Videre i FA-cupen

Mikel Artetas menn videre til kvartfinale i FA-cupen etter seier over den gamle Premier League-kjenningen.

PORTSMOUTH - ARSENAL 0-2



Det ble en bra dag for Arsenal som gjestet Portsmouth på Fratton Park, og dro hjem med avansement i FA-cupen etter å ha vunnet 2-0.

Sokratis Papastathopoulos scoret kampens første mål like før pause da han løp inn et innlegg, mens Eddie Nketiah doblet ledelsen da han tidlig i andre omgang la på til 2-0 for hjemmelaget.

I forrige sesong røk Arsenal ut av cupen allerede etter fjerde runde da Manchester United og Ole Gunnar Solskjær ble nummeret for store. Arsenal er med sine 13 FA-cuptitler det laget som har vunnet turneringen flest ganger.

Det som brakte stor misnøye på sosiale medier underveis i kampen da James Bolton taklet Arsenal-stjerne Lucas Torreira, og uruguayaneren ble liggende på banen. Etter flere minutter med behandling ble han til slutt båret av banen.

Da skal hjemmesupporterne ha sunget «you're going home in a fucking ambulance» (du drar hjem i en jævla ambulanse), rapporterer flere journalister som var tilstede på oppgjøret.

Det har fått frem irritasjon hos blant annet Eurosport-reporter Jonas Bergh-Johnsen på Twitter:

- Den taklinga der er sånt som fortsatt hylles på engelske tribuner. Livsfarlig når ankelen til Torreira låses i 100 km/t (rett nok også på ball), fullstendig unødig. Knapt nok frispark dømt fra Dean. Forbanna idioti, skriver Bergh-Johnsen.

Han var en av flere som ristet på hodet over det supporterne sang da uruguayaneren ble båret av banen.

Også Viasport-kommentator Roar Stokke reagerte på taklingen fra Portsmouth-spilleren:

- Kraften når du går inn på den måten kan kveste en motspiller, og da så vi hva som skjedde med Lucas Torreira, sa Stokke, før Bolton selv gikk bort for å se om det gikk bra med den tidligere Sampdoria-spilleren.

- Det var nok ikke hensikten, men han er borte og ser på Lucas Torreira. Han har nok dårlig samvittighet for det han har gjort, det er sikkert ingen god følelse å skade en spiller som må byttes ut.

FA-cupeventyret er uansett over for Portsmouth, som spiller på tredje nivå i det engelske ligasystemet. Laget rykket ned fra Premier League i 2010 etter å ha gått konkurs, men vi må ikke lenger tilbake enn 2008 for å finne sist gang Portsmouth faktisk vant FA-cupen.

Over og ut for Torreira

Det var hjemmelaget som startet best, og virket mest intensive tidlig på Fratton Park foran sine egne supportere. Allerede etter tre minutter var Ellis Harrison nære ved å teste Emiliano Martínez i Arsenal-buret, da han slo keeperen i en luftduell.

Dessverre for hjemmelaget var Reiss Nelson kjappere til beins enn Ryan Williams, som dermed ikke fikk sendte de blåkledde i føringen.

I det 16. minutt ble Lucas Torreira regelrett kvestet av James Bolton, og kampen ble stoppet i flere minutter mest båra ble hentet frem for den uruguayanske landslagsspilleren, som ikke kunne fortsette oppgjøret.

VONDT: Lucas Torreira måtte byttes ut etter skrekktaklingen. Foto: David Klein (Reuters)

Han ble til slutt erstattet av den spanske landslagsspilleren Dani Ceballos rundt midtveis i omgangen.

Portsmouth fortsatte å trykke på i den første omgangen, og Gareth Evans fikk stå helt alene inne i Arsenal-boksen på et innlegg. Hans heading suste like utenfor Martínez' mål.

Også Gabriel Martinelli burde nok ha funnet nettmaskene da Nelson danset seg vet nedover langs venstrekanten, og fant brasilianeren med et godt innlegg. Dessverre for Arsenal kom innlegget noe bak Martinelli, og headingen suste over mål.

Matteo Guendouzi virket å være veldig spillesugen for Arsenal i den første omgangen, og i det 40. minutt spilte han igjennom Eddie Nketiah med en herlig pasning. Arsenal-spissen hamret ballen utenfor.

Det gjorde ikke Sokratis Papastathopoulos som var først på et innlegg i overtiden fra Nelson. Grekeren gjorde ingen feil, og sendte Arsenal i føringen like før Mike Dean blåste av første omgang.

Dermed kunne Mikel Arteta smile etter de første 45 minuttene på Fratton Park.

Nketiah sikrer seier

Det skulle ikke ta lang tid før Arsenal igjen kunne smile. For på by var Nelson på farten, og fant Nketiah med et flott innlegg. Unggutten tok ballen ned, og fikk stokket beina nok til at han fikk banket ballen i mål for Arsenal.

De, for anledningen, gulkledde fra London kunne dermed roe ned spillet og virket å ha god kontroll på banespillet i i løpet av det første kvarteret mot laget som til daglig spiller i League One.

Selv om Arsenal ikke skapte de virkelig store sjansene, så hadde de full kontroll mot laget som har til gode å tape hjemme på Fratton Park i ligaen denne sesongen. Det er nemlig kun Premier League-laget Southampton som har slått Portsmouth på deres egen hjemmebane, da de gjorde så i ligacupen tidligere denne sesongen.

Papastathopoulos var nære ved å sette sitt andre for kvelden da han ruvet høyt i luftrommet på en corner i det 70. minutt. Headingen smalt i en Portsmouth-spiller og suste ut over dødlinja.

Bukayo Saka testet skuddfoten sin med drøye kvarteret igjen av kampen, men keeper Alex Bass hang bra med, og fikk klasket forsøket over tverrliggeren sin.

Det gikk langt mellom sjansene for hjemmelaget, men innbytter Andy Cannon fikk en god mulighet med drøye ti minutter igjen av kampen. Hans skudd suste godt utenfor Arsenal-målet.

Det var til slutt liten tvil om hvilket lag som var best på Fratton Park, og Arsenal kan gjøres seg klare til kvartfinalen i FA-cupen etter at Portsmouth til slutt ble beseiret 2-0.

