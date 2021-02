Arsenal snudde til seier mot Benfica - tok seg videre i Europa League

Dramatisk da Arsenal tok seg videre etter sen scoring.

ARSENAL-BENFICA 3-2 (4-3 sammenlagt)

Arsenal tok seg videre i Europaligaen etter scoringer av Pierre-Emerick Aubameyang og Kieran Tierney. En sen scoring av førstnevnte sikret avansement for London-klubben etter en forferdelig forsvarstabbe av Dani Ceballos midtveis i den andre omgangen.

Spanjolens forsøk på å heade ballen tilbake til egen keeper fikk TV 2-kommentatorene til å gni seg i øyenne.

- Har du sett på maken. Snakk om å gi det bort for Arsenal. Det er rett og slett en gavepakke. Den kan bli skjebnesvanger, uttalte Endre Olav Osnes.

- Det er et gratismål. Nesten selvmål, svarte Nils Johan Semb.

Martin Ødegaard ble byttet ut like før slutt og gjennomførte en god kamp for Arsenal.

- Fotball fra øverste hylle

Arsenal tok ledelsen etter 21 minutter da Bukayo Saka fant Aubameyang med en perfekt vektet pasning bak Benfica-forsvaret. Spissen var iskald alene med keeper og chippet London-laget i ledelsen.

Ødegaard overleverte ballen til Saka i oppbyggingen til scoringen, men hovedjobben gjorde den offensive duoen på egenhånd.

- Fantastisk fin fotball. Praktfull avslutning. Fotball på øverste hylle, sier ekspertkommentator Nils Johan Semb hos TV 2 om lededermålet.

Like før pause fikk Benfica frispark i meget god posisjon like utenfor 16-meteren. Diogo Goncalves skrittet opp og bøyde ballen på nydelig vis over muren og opp i krysset.

Lisboa-klubben utlignet med det og lagene var like langt til hvilen.

- Har du sett på maken. Det er en vanvittig scoring, kommenterte Endre Olav Osnes.

- To fantastiske scoringer. Det er bare å nyte. Han limer den inn helt oppe i vinkelen, fulgte Semb opp.

Annullert scoring etter Ødegaard-pasning

Fem minutter etter pause puttet Aubameyang sin andre ball i nettet. Denne gangen var det Ødegaard som stod for en ypperlig pasning gjennom til spissen, men etter en VAR-gjennomgang ble scoringen annullert for en marginal offside.

Nordmannen var mye involvert med ballen gjennom hele kampen. 22-åringen styrte til tider opp spillet til Arsenal med pasninger og temposkifter.

I det Arsenal så ut til å feste et ordentlig grep om kampen vartet Dani Ceballos opp med en gigantisk tabbe. Et langt utspill fra Benficas keeper seilet inn på Arsenals banehalvdel. Ceballos forsøkte å stusse ballen hjem til egen keeper, men misset totalt og sendte istedenfor Rafa Silva totalt fri med Bernd Leno.

Alene med keeper sendte Silva portugiserne i ledelsen.

Arsenal måtte på dette tidspunktet ha to scoringer for å ta seg videre. Etter 67 minutter tok Kieran Tierney ansvar og dunket inn utligningen. Med et kvarter igjen fikk innbytter Darwin Nunez en god mulighet for Benfica etter mer slurv bak hos Arsenal.

Denne gangen slapp Premier League-klubben med skrekken da avslutningen gikk utenfor.

- Det er uforståelig de feilene som gjøres, kommenterte Osnes.

Like før slutt sørget Aubameyang for at Arsenal til slutt kunne juble med sin 3-2-scoring.

