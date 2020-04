Arsenal-spillerne tilbake på treningsfeltet neste uke

Fra neste uke kan Arsenal-spillerne trene individuelt på klubbens treningsanlegg. Men restriksjonene er fortsatt strenge.

Spillerne kan kun trene hver for seg på klubbens treningssenter, skriver Sky Sports. De får kun trene ute på klubbens ti fotballbaner på anlegget.

Hver og en spiller kommer alene, trener på eget vis og reiser så hjem, skriver en talsperson innad i klubben.

Nyheten kommer fem dager etter at spillertroppen, manager Mikel Arteta og resten av trenerapparatet i klubben ble enige med ledelsen om et lønnskutt på 12,5 prosent under viruskrisen.

Det ble sist spilt fotball på øverste nivå i England 9. mars. Det er uvisst når de begynner igjen.

(©NTB)