Arsenal spilte uavgjort i første kamp under Ljungbergs ledelse

Arsenal kan ikke sies å være friskmeldt under Fredrik Ljungberg etter oppgjøret på Carrow Road.

NORWICH - ARSENAL 2-2:

Det var knyttet spenning til Arsenal-laget som for første gang denne sesongen ikke ble ledet av Unai Emery.

Spanjolen fikk sparken tidligere denne uken, men midlertidig hovedtrener Fredrik Ljungberg fikk alt annet enn en god start på sin periode som manager for London-klubben.

Svensken så sitt lag åpne kampen på en bra måte, men Teemu Pukki ga Norwich ledelsen 21 minutter ut i kampen etter svært svakt forsvarsspill. Arsenal-forsvaret minnet mest om en sveitserost, og til slutt satte Pukki fart mot en ryggende David Luiz. Brasilianeren fikk til slutt hjelp av stopperkollega Skhodran Mustafi, men ingen av de to var nevneverdige aggressive i presset, og finske Pukki satte inn 1-0 til vertene.

VAR-drama

Kun minutter senere ble det imidlertid dramatikk i andre enden. Et frispark fra Mesut Özil fant til slutt armen til Christoph Zimmermann, og dommer pekte på straffemerket.

Tim Krul reddet imidlertid forsøket fra Pierre-Emerick Aubameyang, men den nederlandske burvokteren hadde knapt rukket å juble for egen redning før VAR ble koblet inn.

Det kunne først se ut til at Krul beveget seg ut fra streken for tidlig, men reprisene viste at Max Aarons, som endte med å klarere ballen etter Kruls redning, var innenfor sekstenmeteren før Aubemeyang skjøt straffen, og dermed fikk gaboneren en ny mulighet.

Krul gjorde alt han kunne for å psyke ut spissen, men 30-åringen sviktet ikke på forsøk nummer to og satte inn utligningen.

VAR-avgjørelsen satte naturlig nok igang diskusjon i sosiale medier. The Times-journalist Henry Winter er blant dem som er kritiske til at straffen måtte tas på nytt.

- VAR suger virkelig gleden ut av spillet, og snur det til en sport for mennesker til et sport for roboter. Sporten tilhører fansen og spillerne, ikke PGMOL (dommergruppen, red. anm).

Han får støtte av Gary Lineker, mens Jamie Carragher mener regelen er god.

- Ingen ønsker å se en straffe bli tatt på nytt om noen løper inn og det er det, men om de påvirker spillet må det bli tatt på nytt, skriver den tidligere Liverpool-spilleren på Twitter.

Den første omgangen på Carrow Road viste imidlertid at problemene til Arsenal sitter dypere enn et managerskifte. Gjestene slet til tider stort defensivt, og på overtid av den første omgangen kom laget under igjen.

Norwich broderte seg framover på banen, og til slutt endte ballen hos Todd Cantwell inne i boksen. 21-åringen vridde ballen elegant Bernd Lenos venstre hjørne og sørget for en marerittinngang på pausen for Ljungberg.

Aubemeyang igjen

Aubemeyang var Arsenals toppscorer med åtte mål før kampen mot Norwich, og den tidligere Dortmund-spilleren beviste igjen sin viktighet for laget søndag. Etter 57 minutter luktet han på bakre stolpe og banket ballen i mål til 2-2 da han fikk muligheten.

Norwich jaktet lenge et nytt ledermål, og var svært nære ved flere anledninger like etter Aubameyangs utligningsmål.

Etter 60 minutter var det kun en strålende redning av Leno som hindret scoring etter fryktelig sløvt forsvarsspill av både Granit Xhaka og Matteo Guendouzi. Kenny McLean takket for muligheten og kom alene med Arsenals tyske burvokter, men Leno reddet strålende.

Like etter var det Cantwell sin tur til å teste Leno. Unggutten fikk ballen på kanten av feltet, men avsluttet like utenfor.

Arsenal var under et stort press på daværende tidspunkt, og etter 64 minutter måtte Leno i aksjon på ny. Cantwell fant Pukki i bakrom, som snurret rundt med Mustafi. Finnen avsluttet mot mål, men Leno reddet med en god beinparade.

Arsenal fikk til slutt med seg det ene poenget, og laget ligger med det på åttendeplass med 19 poeng, mens Norwich ligger på 19.-plass med 11 poeng.