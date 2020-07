Arsenal-spiss ute resten av året

Gabriel Martinelli skadet kneet under trening i juni og vil ikke være tilgjengelig for Arsenal før i 2021. Brasilianeren er operert.

Det bekreftet klubben i en uttalelse torsdag.

19-åringen har scoret 10 mål på 26 kamper for «The Gunners» denne sesongen og markert seg som et lovende talent for fremtiden.

I en uttalelse sier klubben det vil ta tid for Martinelli å returnere fra skaden.

– Operasjonen var vellykket. Legeteamet er oppmuntret av Gabis foreløpig framgang på dette stadiet av skadeforløpet. Han vil fortsette å komme seg fra skaden ut sesongen, med mål om å returnere til full trening igjen i slutten av 2020.

Forsvarsspiller Pablo Mari har også vært ute med skade for Arsenal, men er forventet å gjøre en retur til banen i september.

– Han vil returnere til Storbritannia i juli for å fortsette rehabiliteringen på treningssenteret vårt, med mål om å returnere til full trening i september, opplyser klubben.

London-klubben ligger på 9.-plass i ligaen med 53 poeng. Lørdag tar de imot Manchester City i FA-cupens semifinale.

