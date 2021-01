Arsenal-stjerne mister ny kamp av personlige årsaker

Pierre-Emerick Aubameyang er ikke med når Arsenal møter Southampton i Premier League tirsdag. Personlige årsaker oppgis som grunnen.

Måltyven var heller ikke med da Arsenal røk ut av FA-cupen mot nettopp Southampton lørdag. 4. rundekampen endte med 0-1-tap for London-klubben.

Tirsdag opplyser Arsenal at «private familiære årsaker» ligger til grunn for at Aubameyang ikke blir å se når lagene møtes for andre gang på få dager.

Arsenal kan også måtte klare seg uten forsvarsprofilen Kieran Tierney. Han sliter med en leggskade.

Arsenal ligger bare på 11.-plass i den engelske toppserien, men har vist form den siste tiden. Fire seirer på de fem siste kampene er fasiten for mannskapet til Mikel Arteta.

