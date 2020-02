Arsenal tapte terreng til toppen etter 0-0 mot Burnley

Et uavgjortresultat mot Burnley betyr at Arsenal er hele ti poeng bak Chelsea, som innehar den viktige fjerdeplassen i Premier League.

Verken Arsenal eller hjemmelaget Burnley fant veien til nettmaskene søndag, og oppgjøret endte dermed 0-0. Begge lagene står nå med 31 poeng, og opp til fjerdeplassen som gir mesterligaspill er det hele ti poeng. Fjerdeplassen er det Chelsea som innehar for øyeblikket. Blåtrøyene har fem poeng ned til Sander Berges Sheffield United på femteplass.

Med seier ville Mikel Artetas menn vært to poeng bak Manchester United på sjetteplass, men Pierre-Emerick Aubameyang og hans lagkamerater misbrukte sin sjanse til å ta viktige poeng. Et kvarter før slutt ble Aubameyang servert et flott innlegg av Alexandre Lacazette, men den gabonske spissen klarte ikke å sette ballen på mål. Headingen strøk stolpen.

Like etterpå var det Burnley som burde tatt ledelsen. Jay Rodriguez fikk ballen på fire meter, men sendte den utrolig nok i tverrliggeren og ned på streken. Arsenal fikk klarert til hjørnespark, og mållinjeteknologien konkluderte med at ballen ikke var inne.

Arsenal byttet inn Nicolas Pépé på tampen av kampen, uten at det hjalp. Kampen på Turf Moor endte uten scoringer.

