Arsenal vant Community Shield etter straffesparkkonkurranse

Under én uke etter at sesongen 2019/2020 ble offisielt avsluttet med Champions League-finalen sparket Liverpool og Arsenal i gang den nye sesongen på Wembley.

ARSENAL-LIVERPOOL 1-1 ( 5-4 etter straffesparkkonkurranse)

Arsenal vant en tett og jevn Community Shield-finale etter straffesparkkonkurranse på Wembley.

Begge lag var sikre som banken på sine to første straffer, men på Liverpool sin tredje satte Rhian Brewster ballen i tverrliggeren.

Det ble også den eneste missen blant de to lagene. Jürgen Kloop valgte å sette inn Brewster på overtid utelukkende for å ta straffe. Det viste seg å bli et mindre vellykket valg av tyskeren.

Pierre-Emerick Aubameyang ble den store helten med den avgjørende straffescoringen.

Arsenal tok ledelsen ved Pierre-Emerick Aubameyang etter 12 minutter. Takumi Minamino utlignet til 1-1 etter 73 minutter og sørget for uavgjort ved full tid.

Rhian Brewster ble syndebukk for Liverpool. Foto: Justin Tallis (Reuters)

- Estetisk nytelse

Arsenal fikk en drømmestart på kampen da Aubameyang curlet ballen i motsatt hjørne på prefekt vis fra rundt 15 meter.

Viasat-ekspertkommentator Lars Tjærnås var fra seg av begeistring over gabonerens nydelige avslutning og brukte store ord om Arsenals scoring.

- En delikatesse av en scoring, utbrøt Tjærnås etter spissens scoring.

Aubameyangs scoring kom etter utsøkt spill fra egen keeper og frem til ballen lå i Liverpools nett. Anfield-klubben rett og slett ble utspilt i sekvensen som førte til baklengsmål.

Pierre-Emerick Aubameyang etter sin nydelig scoring for Arsenal. Foto: Andrew Couldridge (Pa Photos)

I pausen tok Tjærnås i bruk enda større ord.

- Scoringen til Arsenal er et av de vakreste mål jeg har sett på lenge. Helt bakfra og helt til skuddet - estetisk nytelse av samspill, skrev han på Twitter.

London-laget startet kampen best og holdt på å doble ledelsen etter 18 minutter Eddie Nketiah stjal en ball fra Joe Gomez og fikk med seg Bukayo Saka og Granit Xhaka. Førstnevnte avsluttet nede ved stolpen, men Liverpool-keeper Alisson var våkent med nede ved stolpen og reddet mesterlig.

Arsenal gikk til pause med en fortjent ledelse.

Liverpool utliknet

Etter hvilen kom Jürgen Klopp sine gutter ut i et annet tempo. Syv minutter ut i omgangen kom Roberto Firmino til en stor mulighet, men skuddet fra distanse snek seg rett på utsiden av stolpen.

Med halvtimen igjen sendte Liverpool innpå Naby Keïta og Takumi Minamino for å sette ytterligere press.

Tyskeren skulle få full uttelling for sine bytter. Japanske Minamino utlignet for Liverpool med drøye kvarteret igjen av ordinær tid.

Takumi Minamino jubler etter sin scoring. Foto: Justin Tallis (Reuters)

Arsenal-spillerne ropte på hands på Mohamed Salah i forkant av scoringen, men VAR fant ingenting uregelmentert. Minamino styrte ballen i mål til venstre for Martinez i Arsenal-målet.

Fire minutter før full tid fikk innbytter Joe Willock en god mulighet til å avgjøre kampen for Arsenal, men headingen fra 8-9 meter gikk til side for målet.