Arsenal videre i FA-cupen på overtid mot Sander Berges klubb

Sheffield United trodde de skulle greie ekstraomganger i semfinalethrilleren, men så slo Arsenal nådeløst tilbake helt på slutten.

SHEFFIELD UNITED - ARSENAL 1-2:

En scoring fra innbytter Dani Ceballos i 91. spilleminutt mot Sheffield United sikret Arsenal avansementet til semifinalene i FA-cupen søndag.

Spilt fram av en annen innbytter, Eddie Nketiah, ble Nicolas Pépé først stanset av Enda Stevens. Men i neste angrepsbølge kom Ceballos og tok med seg ballen forbi Stevens, og den spanske matchvinneren banket inn londonlagets andre fulltreffer i det nærmeste hjørnet.

- Jeg er veldig fornøyd. Dette er et vanskelig sted å komme til og et sted det er vanskelig å vinne. Nå er vi tilbake på Wembley, og jeg er virkelig fornøyd med holdningen og prestasjonen til spillerne, sier Arsenal-manager Mikel Arteta ifølge BBC.

VERDT EN FEIRING: Dani Ceballos kom inn fra benken og ordnet avansement for Arsenal i FA-cupen. Sheffield United kunne ikke annet enn å fortvile. Foto: Andrew Boyers (AP / NTB scanpix)

Viasat-ekspert og tidligere Sheffield United-spiller Jan Åge Fjørtoft klarte ikke å skjule frustrasjonen sin i et noe kaotisk Viasat-studio i sekundene da Arsenal kom til den avgjørende sjansen.

Rett før hadde TV-bildene fra Sheffield akkurat blitt brutt av uvær, trolig det som herjet på norsk jord søndag ettermiddag.

- Nei, nei, nei, utbrøt Fjørtfoft, før han beklaget den noe utypiske reaksjonen.

Les også: Skal ha gitt Solskjær klar instruks: Disse må ut for å sikre drømmekjøpet

Uvanlig scoring



Bare noen få minutter tidligere hadde United-spiss David McGoldrick utnyttet utrolig klønete forsvarsspill hos bortelaget til å ordne 1-1. Det var bare var hans andre scoring for sesongen, og begge har kommet i FA-cupen.

Det sto om en plass i FA-cupens seminfinaler da formsvake Blades tok imot et annet lag som har har trøblet en del med prestasjonene de siste ukene, nemlig Arsenal.

Vertene begynte kampen best og hadde faktisk en ball i Arsenals mål allerede i niende spilleminutt. Men John Lundstram ble korrekt avblåst for en liten offside på Oliver Norwood-innlegget han nikket i nettmaskene.

Samme Lundstram måtte gi seg etter en drøy halvtimes spill på Bramall Lane, og det ga rom for et tidlig innhopp fra Sheffield United-benken for Sander Berge.

Omtrent ti minutter tidligere hadde dog bortelaget fra Nord-London tatt ledelsen på et straffespark. Fra krittmerket satte ivorianeren Nicolas Pépé satte sikkert inn ballen nede i den venstre kroken til Dean Henderson i Uniteds mål.

HADDE OVERTAKET: Arsenals Nicolas Pépé (nummer tre fra venstre) scoret straffemålet mange trodde skulle bli avgjørende, før det ble virkelig kaotisk i sluttminuttene mot Sheffield United. Foto: Andrew Boyers/nmc Pool (Pa Photos / NTB scanpix)

Straffe og ny annullering



Foranledningen til straffen var et noe klønete forsøk fra Chris Basham på å bryte et oppspill foran en feilvendt Alexandre Lacazette. Den franske Arsenal-spissen fikk et kakk på hælen og gikk rutinert, om noe overdramatisk i bakken. Dommer Paul Tierney signaliserte uansett for straffe.

Det ble lagt til hele sju overtidsminutter i en første omgang som ikke imponerte veldig spillemessig.

Etter pause fikk Lundstram selskap av Arsenal-stopper David Luiz som enda et nytt navn på skadelistene.

Sheffield United viste seg fra en bedre side de siste 45 minuttene, men måtte igjen tål å bli avblåst for offside da de trykket inn en scoring i Arsenal-buret. Igjen viste TV-reprisene at avgjørelsen var korrekt.

Avslutningen av oppgjøret ble både hektisk og uoversiktlig, delvis uten TV-bilder til Viasat. Men Arsenal skaffet seg uansett en plass blant de fire siste lagene i FA-cupen.