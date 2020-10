Arsenal videre til kvartfinale i ligacupen etter straffedrama mot Liverpool

Harry Wilson bommet da det gjaldt som mest for Liverpool. Uavhengig av det, tror ekspertene at han nå kan være ferdig i klubben.

LIVERPOOL - ARSENAL 0-0 (Str: 4-5):

Arsenal er videre til kvartfinale i ligacupen etter at Liverpool ble slått på straffespark etter et målløst oppgjør på Anfield torsdag.

Da Harry Wilson bommet på Liverpools sjette straffe, kunne Joe Willock sende Arsenal videre med 4-5 i straffesparkkonkurransen.

Skuffende Wilson: - Har neppe en fremtid her

Det har vært høye forventninger til Wilson, etter at Liverpool-spilleren har levert gode prestasjoner og fantastiske scoringer på utlån i klubber som Derby og Bournemouth de siste sesongene.

Torsdag fikk 23-åringen endelig starte en kamp for Liverpool, uten at han klarte å sette sitt preg på oppgjøret mot Arsenal.

Tidligere Liverpool-spiller Stephen Warnock tror kampen kan ha vært en av Wilsons siste i Liverpool-drakt.

- Jeg tror Wilson blir lånt ut eller solgt. Jeg ser ikke at han har noen fremtid i Liverpool. Han er bare ikke på det nivået, kommenterte Warnock underveis i kampen på BBC.

Skal man tro vanligvis godt informerte James Pearce i The Athletic håper Burnley å signere waliseren før overgangsvinduet stenger.

- Burnley har vært i samtaler om å signere ham, men budet deres på 12 millioner pund, pluss fire millioner i tillegg var ikke nok til å møte Liverpools krav, skriver Pearce på Twitter.

Leno i det umulige hjørnet

Det gikk lang tid mellom de store sjansene i torsdagens kamp. Faktisk måtte seerne vente til overtid i første omgang på kampens første store sjanse.

Neco Jones slo et innlegg inn i feltet til Diogo Jota, som headet ballen mot det lengste hjørnet. Keeper Bernd Leno fikk avverget, men fikk bare ballen rett i beina på Takumi Minamino, som bredsidet ballen i tverrliggeren.

STORSPILTE: Bernd Leno vartet opp med flere strålende redninger i møtet med Liverpool. Foto: Laurence Griffiths (Pa Photos)

I starten av den andre omgangen fikk Marko Grujic flere gode muligheter til å sende Liverpool i ledelsen, men Leno vartet opp den ene redningen etter den andre. Det gjorde han også da Jota kom alene gjennom etter en times spill.

Jürgen Klopp valgte å starte med både Mohamed Salah og Virgil van Dijk i torsdagens kamp, men etter 60 minutter bestemte Liverpool-manageren at nok fikk være nok, og tok stjerneduoen av banen til fordel for Divock Origi og Joe Gomez.

På overtid ropte Arsenal-spillerne på straffespark etter at James Milner gikk over ende inne i sekstenmeteren og traff ballen med armen to ganger.

Dommer Kevin Friend hold imidlertid fløyta i hånda, og dermed ble det hele avgjort på straffespark.