Arsenals Gabriel Martinelli (18) vekker oppsikt med storspill: - Han har klubben i sin hule hånd

Brasilianeren scoret et magisk mål mot Chelsea tirsdag kveld. Nå er han den første Arsenal-tenåringen siden 98/99-sesongen som når et tosifret antall scoringer.

18-åringen stjeler mye spalteplass etter prestasjonen på Stamford Bridge i tirsdagens 2-2-kamp.

Supertalentet vartet blant annet opp med en enorm soloprestasjon da han førte ballen i over 40 meter før han satte inn utligningen til 1-1 i andre omgang.

Målet var hans tiende for sesongen hvis man teller alle turneringer. Ifølge Daily Mail har ingen Arsenal-unggutter klart det siden Nicolas Anelka gjorde det i 1998/1999.

- Har klubben i sin hule hånd

Nå får han stående ovasjoner fra flere hold, blant annet fra Arsenal-ikonet Martin Keown.

- Den unge gutten der, han har klubben i sin hule hånd. Han kan ta den hvor enn han vil. Han var den yngste spilleren på banen, men han viste de mer erfarne spillerne hvordan det skal gjøres, sa Keown etter kampen da han deltok som ekspert for BT Sport.

Martinelli ble signert av Arsenal så sent som i juli 2019 fra den brasilianske klubben Ituano og signerte en langtidsavtale med londonerne.

Prislappen skal ifølge Talksport ha vært på kun seks millioner pund, en overgang som kan vise seg å være meget god business for rødtrøyene.

Unggutten skal ha vært jaktet på av en rekke europeiske klubber etter at han fikk debuten for Ituano som 16-åring. Men etter ti scoringer på 34 kamper for den brasilianske klubben var det Arsenal som vant kampen om signaturen hans.

- Enestående

Deretter gikk det fort. Premier League-debuten kom i første runde denne sesongen, og så langt har han scoret tre mål på fem kamper fra start og åtte innhopp.

18-åringen har allerede fått smake på landslagsfotball for Brasil, og ble i sommer kalt inn i troppen for første gang.

- Han er rett og slett enestående, mener Keown.

- Hans instinkt for mål, bevegelser uten ball, vis meg en annen 18-åring i Europa som gjør dette like bra som han? Manchester United hadde ham på prøve, men valgte å ikke signere ham. Det får meg til å stille noen spørsmål, legger Keown til.

Han får støtte av Joe Cole, som også satt i studioet til BT Sport. Den tidligere Premier League-profilen mener Martinelli er en spiller som kan føre til at Arsenal får det løftet klubben trenger.

- Moralen hans var utrolig. Han er en stor spiller for Arsenal, og jeg har sett ham i to kamper nå. En strålende spiller, er dommen fra Joe Cole.

Ferdinand: - Forfriskende

Manchester United-legenden Rio Ferdinand mener Martinelli har gjort alt rett siden ankomsten til England.

Han peper på 18-åringen som et perfekt forbilde for andre talenter.

- Ta med unggutter hit og få dem til å se på en spiller som han. Han viser lidenskapen og viljen som andre talenter trenger å lære av. Han viser kvalitetene sine, det er forfriskende, sier Rio Ferdinand.

2-2-kampen gjør at Arsenal ligger på tiendeplass i Premier League etter 24 runder. Chelsea innehar fjerdeplassen.

Neste mulighet for å se Martinelli i aksjon kommer på mandag. Da møter rødtrøyene Bournemouth i FA-cupens fjerde runde.