Arsenals nederlag sendte Lyon til mesterligaens gruppespill

Nedturen til Unai Emery og kompani ga friplass til for franske representanter.

Chelsea var ikke de eneste som jublet for klubbens europaligaseier over Arsenal. Seieren gjør at Lyon slipper mesterligakvalifisering kommende sesong.

Lyon endte på tredjeplass i den franske ligaen og skulle egentlig ut i kvalifisering om mesterligaspill. Men nå går klubben rett inn i gruppespillet i verdens gjeveste klubbturnering.

Årsaken er at europaligavinner Chelsea allerede er kvalifisert til turneringen gjennom sin tredjeplass i Premier League.

Laget slo byrival Arsenal 4-1 i onsdagens Europa League-finale. Finalen var Arsenals siste mulighet til å sikre mesterligaspill etter å ha endt på femteplass i hjemlig liga.

Vinneren av europaligaen går direkte inn i neste sesongs mesterligagruppespill. Er laget allerede kvalifisert, går plassen til tredjeplassen i den femte høyest rangerte UEFA-nasjonen, som for øyeblikket er Frankrike.

Også i fjor slapp Lyon kvalifisering da Atlético Madrid vant europaligaen og endte på andreplass i La Liga.

Lyon har nylig ansatt tidligere Arsenal-spiller Sylvinho som trener, mens hvittrøyenes tidligere midtbanestjerne Juninho er hentet inn som sportsdirektør.

