Arsenals Özil langet ut mot behandlingen av minoritetsgruppe: Nå har Kina tatt grep

- Sårer folket i Kina, mener fotballforbundet.

Det har vært en sesong i motbakke for Mesut Özil, som var inn- og ut av laget under Unai Emery.

Nå er Özil igjen i hardt vær, men ikke for det han har gjort på fotballbanen.

Hardt ut mot Kinas håndtering av minoritetsgruppe

Den tyske superstjernen gikk nemlig hardt ut mot Kinas behandling av folkegruppen Uighurer.

Uighurene er en muslimsk folkegruppe som hovedsaklig holder til i det nordvestre Kina, der de er én av to dominerende folkegrupper. Folkegruppen skal være forfulgt av kinesiske myndigheter, og FN hevder at så mange som mellom en og to millioner uighurer blir holdt i interneringsleierer i landet.

Kina selv, hevder sin uskyld i det hele.

Fredag kveld gikk Özil ut med følgende melding på Instagram:

- De brenner Koranen deres. De stenger moskeene. De bannlyser skolene. De dreper deres hellige menn. Mennene blir tvunget inn i leire, og familiene deres tvinges til å bo med kinesiske menn. Kvinnene må gifte seg med kinesiske menn. Men muslimene er stille, de lager ikke en lyd. De har forlatt dem, er et utdrag av teksten på Instagram-meldingen.

Mesut Özil er selv muslim, og har også tidligere engasjert seg i politisk betente saker.

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og blant de første som uttalte seg var Arsenal selv, som tidlig ønsket å distansere seg fra spillerens kommentarer.

- Det Özil har uttrykt, er ene og alene spillerens mening. Som fotballklubb følger Arsenal prinsippet om å ikke inovlere seg i politikk, skrev Arsenal på det kinesiske alternativet til Twitter, Weibo.

Svarene under innlegget på Weibo var i hovedsak fylt av sinne mot Özil, og Mail hevder at det ble lagt ut bilder av en Arsenal-drakt med Özils navn som var klippet opp.

Andre krevde at spilleren skulle bli sparket av klubben.

STØTTE: Mesut Özil får støtte fra uighurene, her fra en tidligere demonstrasjon. Foto: Kemal Aslan (Reuters)

Fjernet kampen fra sendeplanen

Nå har også det kinesiske fotballforbundet tatt aksjon. I en pressemelding til den kinesiske avisen The Paper sier fotballforbundet at de er skuffet og rasende over kommentarene til spilleren.

- Özils kommentarer er åpenbart sårende for de kinesiske supporterne som følger han tett, og samtidig sårer kommentarene hans følelsene til folket i Kina. Dette er noe vi ikke kan akseptere, skal en ikke-navngitt kilde sagt til avisen, skriver Mail.

Nå har landet også gått til drastisk grep etter Özils kommentarer.

Senere søndag kveld møter Arsenal Manchester City, i det som er høydepunktet for mange fotballsupportere denne søndagen. Den kampen har landet nå valgt å droppe fra sine kanaler - til fordel for Tottenhams oppgjør mot Wolverhampton.

Kanalen kampen skulle bli vist på, CCTV-5, er en statsstyrt TV-kanal, så det er liten tvil om at avgjørelsen kommer fra øverste hold i Kina.

Nå gjenstår det å se om Özil blir å se i Arsenal-laget som får besøk av regjerende Premier League-mestere Manchester City søndag klokken 17.30.

Oppgjøret kan du som vanlig følge i vårt live-senter!