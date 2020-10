Arsenals unggutter sørget for seier mot Dundalk

Fire effektive minutter var nok for Arsenal i Europa League-møtet med Dundalk.

ARSENAL - DUNDALK 3-0:

Mål av Nketiah i det 42. minutt, Willock i det 44. minutt og Pepe i det 46. minutt sørget for at Arsenal vant komfortabelt mot Dundalk.

Men Dundalk kjempet lenge heroisk mot Arsenal, før det engelske storlaget etter hvert skrudde på turboen og feide all tvil til side. Men i første omgang var det en 39 år gammel irsk keeper som stjal oppmerksomheten.

- Han er kanskje 39 år gammel, men han er som en katt der Gary Rogers, utbrøt TV2 sin kommentator Endre Olav Osnes etter en flott redning av den rutinerte keeperen i første omgang.

GAMMEL OG GOD: 39 år gamle Gary Rogers vartet opp med flere gode redninger mot Arsenal, men London-klubben tok til slutt en komfortabel seier. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Rogers vartet opp med flere gode redninger i første omgang som holdt liv i håpet til Dundalk om å holde nullen. Men til slutt klarte ikke 39-åringen å holde unna lenger, og Arsenal sine unggutter fikk vist seg frem for Arteta.

Dundalk parkerte bussen

Arsenal var store favoritter mot lille Dundalk, noe det irske laget var fullt klar over. Fra start av la Dundalk seg lavt og lå svært kompakt defensivt, og Arsenal fikk en tøff oppgave med å bryte gjennom det irske forsvaret.

Arsenal hadde naturligvis ballen veldig mye, men slet med å trenge gjennom forsvarsmuren til det irske laget.

London-laget kom til et par halvsjanser i løpet av første halvdel av første omgang, men både Pepe og Nelson sine forsøk ble bare halvfarlige for 39 år gamle Gary Rogers i Dundalk-målet.

Etter 34 minutter kom Arsenal enda litt nærmere. Willock slo et nydelig innlegg på bakerste stolpe hvor Kolasinac ventet, men Arsenal-forsvareren maktet ikke å overliste keeperen.

Noen minutter senere fikk Nketiah en mulighet på en retur fra kloss hold, men unggutten sendte ballen utenfor.

Etter å ha presset et heroisk Dundalk-forsvar i over 40 minutter fikk Arsenal endelig uttelling. Nelson slo inn en corner som Rogers prøvde å bokse unna, men han bommet på ballen. Da datt ballen ned hos Nketiah som hamret inn 1-0.

Bare to minutter senere kom det en ny scoring fra Arsenal. Dundalk ga Arsenal muligheten til å kontre og da gikk det for fort for gjestene fra Irland. Pepe avsluttet først fra sekstenmeteren, men skuddet ble blokkert. Ballen spratt imidlertid i beina til Willock som bredsidet ballen knallhardt i mål.

VISTE SEG FREM: Joe Willock jubler for scoring like før pause. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Nådeløs start på andre omgang

Da andre omgang ble blåst i gang skulle det ikke gå mer enn 38 sekunder før Arsenal satte inn 3-0. Joe Willock fant Nicolas Pepe, som nådeløst banket ballen i mål.

Arsenal kunne dermed senke skuldrene, og Arteta satte innpå flere unggutter. Dundalk lå ikke like dypt i andre omgang, og det ble mer rom å boltre seg i offensivt for Arsenal.

Reiss Nelson og Eddie Nketiah fikk vist seg frem ved flere anledninger i andre omgang, men Arsenal tok det ganske rolig og trillet mye ball.

19 år gamle Folarin Balogun kom inn med et kvarter igjen og fikk sin debut for Arsenal.

Med ti minutter igjen fikk Tierney en god mulighet. Nelson fant venstrebacken med en hælflikk og Tierney dundret til fra skrått hold. Skuddet var hardt, men for høyt og gikk over mål.

Det ble til slutt en fin kamp for Arsenal. Vertene så seg aldri tilbake etter den første scoringen i andre omgang, og Arteta fikk rotere på flere spillere, samtidig som at ingen pådro seg noen skader.

Arsenal leder nå gruppa si i Europa League etter to kamper. Molde har like mange poeng etter at de slo Rapid Wien torsdag kveld.