Arsene Wenger kan bli ny sjef for japansk klubb

Den tidligere Arsenal-manageren skal være på vei til japansk fotball. Franskmannen kan bli ny sjef for flere tidligere storspillere.

Franskmannen var manager for den japanske klubben Nagoya Grampus Eight for 23 år siden, men nå kan han være på vei tilbake til «The land of the rising sun».

Ifølge den britiske avisen The Independent skal den japanske klubben Vissel Kobe ha kommet med et tilbud til Wenger, som den tidligere Arsenal-manageren nå vurderer seriøst.

Storklubb i Japan

Vissel Kobe er en av Japans største klubber og har store finansielle muskler i ryggen. Klubben er eid av den japanske teknologigiganten Rakuten, som også er hovedsponsor for FC Barcelona.

Med sponsorpenger fra teknologifirmaet i ryggen har klubben hatt mulighet til å signere de tidligere Barcelona- og Spania-profilene Andres Iniesta og David Villa. I tillegg spiller den tidligere tyske landslagsspilleren Lukas Podolski også i den japanske klubben. En spiller Arsene Wenger hentet til Arsenal i sin tid.

Wenger skal ha mottatt et tilbud fra Vissel Kobe etter at representanter fra klubben reiste til Europa for å møte franskmannen. Wenger skal ha blitt forelagt en svært lukrativ kontrakt for å ta over klubben, og han skal nå vurdere tilbudet til klubben fra Japans sjette største by, ifølge avisen The Independent.

Klubben har fått en svak start på sesongen og befinner seg i øyeblikket ett poeng over nedrykk etter 13 spilte kamper

Forlot Arsenal

Wenger forlot Arsenal i 2018 etter 22 år i managerstolen i nord-London. Han styrte klubben til tre Premier League-titler og syv FA Cup-titler i sin tid som sjef for «The Gunners».

Det har nå gått over ett år siden 69-åringen takket for seg i Arsenal med en sjetteplass i Premier League.

ARSENAL-LEGENDE: Arsene Wenger takket for seg i Arsenal etter 23 år i managerstolen. Her fra hans siste hjemmekamp i mai 2018. Foto: Matt Dunham (AP)

Franskmannen har aldri lagt skjul på at han vil tilbake å jobbe med fotball igjen.

- Appetitten er fremdeles der og jeg vil tilbake til fotballen igjen, det er helt sikkert. Om det blir som manager eller noe annet vet jeg ikke, men lysten er der, sa Wenger ifølge den engelske avisen Daily Mail etter at han takket for seg i Arsenal.

Siden han takket for seg i Arsenal har Wenger jobbet som fotball-ekspert for blant andre beIN Sports. Det ble også spekulert heftig tidligere i år at Wenger var aktuell for en rolle som sportsdirektør i Paris Saint-Germain, men PSG-president Nasser Al-Khelaifi avviste dette tidligere denne sesongen.

- Jeg er har et veldig godt forhold til Arsene. Jeg kjenner han godt og har gjort det i lang tid. Han er en fantastisk manager og trener. Han har stor og god kunnskap om fotball, men vi har en sportsdirektør allerede som jeg har veldig stor tro på. Jeg hører hele tiden at Arsene vil ha jobben, men det er for mye spekulasjoner, sa Al-Khelaifi ifølge Sky Sports i februar.