Arsene Wenger utelukker ikke Arsenal-retur

Den legendariske franskmannen sier han vil hjelpe sin tidligere klubb om de har behov for det.

Under ledelse av Mikel Arteta har Arsenal hatt sin verste start på en Premier League-sesong noen sinne. Klubben ligger for øyeblikket på 13. plass med 20 poeng etter 16 kamper.

Nylige seire over Chelsea og Brighton har lettet litt på presset til Mikel Arteta, men nå har Arsene Wenger overraskende uttalt at han ikke vil utelukke en retur til Nord-London om klubben har behov for ham.

Det gjorde han i et sjeldent intervju i podcasten «Men in blazers».

- Hvis de har behov for meg vil jeg hjelpe dem. Men jeg forventer ikke det, skal franskmannen ha sagt denne uken, ifølge Daily Mail.

Flere trenerhenvendelser

Wenger forlot Arsenal i mai 2018 etter hele 22 sesonger som manager på en smule kontroversiell måte.

Les også: Pogbas gest til Luke Shaw vekker oppsikt: - Det ser ikke bra ut

Store deler av fansen vendte den legendariske treneren ryggen under slutten av hans tid i klubben, noe som førte til at franskmannen gikk av som Arsenal-manager tidligere enn planlagt.

Wenger har i tiden etter han sluttet som Arsenal-manager jobbet i FIFA, men han har tidligere avslørt at han takket nei til flere trenerjobber de siste to årene.

Han skal blant annet ha fått to henvendelser fra Fulham som han avslo. Franskmannen ble også koblet til jobben som Barcelona-manager av fransk media etter at den spanske storklubben sparket Quique Setien sommeren 2020.

Mener Arteta var heldig

Wenger har også tidligere uttalt seg om Mikel Arteta, og mener at spanjolen var heldig som landet jobben som manager for Arsenal så tidlig i trenerkarrieren.

Les også: Klopp demper Liverpool-fansens van Dijk-håp: – Fortsatt en lang vei igjen

- Han er heldig som kom rett til en storklubb, i en posisjon som man normalt må jobbe i ti år for få den posisjonen, sa Wenger til Talksport i oktober, ifølge Daily Mail.

- Men siden han spilte for klubben og var en god spiller fikk han sjansen. Jeg ønsker han alt godt.

Wenger uttalte også da at han mener at Arsenal har god nok økonomi til å kunne vinne Premier League.

- Jeg forlot klubben i en posisjon slik at de neste trenerne kan gjøre det bedre og klubben har nå de økonomiske ressursene til å vinne serien, sa Wenger.

Under tiden i Arsenal ledet Wenger klubben til tre Premier League-titler, syv FA cup-titler og en Champions League-finale.

Reklame Nå kan du få gratis strøm til mars