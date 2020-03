Arteta: – Vi må bli mer åpne og vise følelser

Arsenal-manager Mikel Arteta sier han har lært seg å sette mer pris på nærhet til mennesker etter at han ble smittet av korona og måtte isolere seg hjemme.

Arteta testet positivt for korona 12. mars, og dagen etter ble det klart at fotballen i England ble stoppet og utsatt. Det er ikke klart når kampene kan starte opp igjen.

I et intervju publisert på Arsenals nettsted , peker spanjolen på hvilke lærdommer alle kan trekke av krisen vi er midt oppe i.

– Vi lever i en verden der alt handler om sosiale medier, om den neste Whatsapp-meldingen. Men hvor viktig er det å ta på hverandre, kjenne nærhet og klemme hverandre? Jeg savner det med en rekke mennesker jeg er glad i, sier Arteta.

Arsenal-manageren isolerte seg hjemme i sitt eget hus etter at han ble dårlig og fikk påvist koronasmitte. Kona og hushjelpen ble også smittet.

Torsdag kunngjorde Arteta at han var helt frisk. Han ber alle om å følge myndighetens råd for å hindre at viruset sprer seg ytterligere. Samtidig gjør han seg noen tanker om tiden i karantene og ser også noe positivt i den alvorlige situasjonen

– Jeg har ikke hatt muligheten til å våkne opp sammen med barna og tilbringe så mye tid sammen med dem, gjøre leksene sammen med dem. Nå gir jeg dem alt og det har jeg ikke vært vant til. Så dette har vært en unik mulighet, sier 38-åringen.

Alle Arsenals spillere ble satt i karantene da sjefen deres ble koronasmittet. De skulle vært tilbake på treningsfeltet denne uken, men all aktivitet er inntil videre satt på vent på grunn av pandemien.

(©NTB)