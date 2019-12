Arteta utelukker ikke at Xhaka blir Arsenal-kaptein igjen

Arsenals nye manager Mikel Arteta var så imponert over Granit Xhaka at han ønsket å hente midtbanespilleren til Manchester City.

Det kommer fram i et intervju gjengitt blant annet på Sky Sports.

– Som spiller, da jeg var på vei fra Arsenal til Manchester City for å starte opp som trener, så vi etter en spiller i den posisjonen. Han (Xhaka) var en av spillerne på min liste, sier Arteta til Sky Sports.

Xhaka ble fratatt kapteinsbindet i Arsenal etter at han reagerte kraftig på tilskueres mishagsytringer mot ham i en kamp mot Crystal Palace i oktober. Siden har han slitt med å få støtte fra hjemmefansen.

– Han har gjort noen gode ting og nå er han fast i en veldig vanskelig situasjon. Jeg er tror han vokser og vokser på dette, og en dag eksploderer det, spår den spanske hovedtreneren som selv regjerte på klubbens midtbane i perioden mellom 2011 og 2016.

Da 27-åringen ble byttet ut, gestikulerte han mot tilskuerne, sa ord som ikke egner seg på trykk og kastet kapteinsbindet på bakken.

Etterpå skyldte Xhaka på hets og trusler mot ham og familien på sosiale medier.

Bekrefter samtale

Arteta bekrefter at han har hatt en samtale med sveitseren i forkant av torsdagens bortekamp mot Bournemouth.

– Jeg fortalte hvor mye jeg liker ham og hva jeg forventer fra ham. Hvor viktig han er for laget. Jeg er her for å hjelpe, og jeg ønsket å fortelle at hele klubben står bak ham, sier Arteta og påpeker at å endre folk kan påvirke fansen.

– Kan vi få folk på riktig vei, vil fansen være med. Jeg tror det vil hjelpe for hele laget, noe som er det viktigste.

At Xhaka en dag kan få tilbake kapteinsbindet utelukker ikke Arteta, men det skjer ikke med det første.

– Jeg ønsker ikke å endre noen drastisk i løpet av to dager, avrunder 37-åringen fra San Sebastian.

(©NTB)