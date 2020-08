Arteta vil bygge Arsenal-laget rundt Aubameyang

Arsenal-manager Mikel Arteta føler seg trygg på at han klarer å holde stjernespissen Pierre-Emerick Aubameyang i klubben.

Lørdag viste den raske angriperen virkelig sin verdi for London-klubben ved å avgjøre FA-cupfinalen mot Chelsea med to scoringer.

Artetas hodebry er at det gjenstår bare ett år av Aubameyangs kontrakt. Spekulasjonene om et klubbskifte er mange, og prestasjonen mot Chelsea gjør ham ikke mindre ettertraktet. Derimot håper Arsenals spanske manager at cuptittelen kan være med på å overbevise Aubemeyang om å bli.

– Han vet hva jeg tenker om ham. Jeg vil bygge laget rundt ham. Jeg tror han kommer til å bli. Det handler om å få kontrakten på plass, sier Arteta ifølge AFP – og føyer til:

– Jeg tror øyeblikk som dette vil hjelpe ham til å innse og gi ham tro på at vi er på riktig vei, og at han er en stor del av det.

Taus om framtiden

Tomålsscoreren selv hadde ingenting å si om sine egen framtid etter cuptriumfen. I stedet valgte han å hylle manager Arteta.

– Han fortjener denne seieren. Han har lagt ned et fantastisk stykke arbeid, og vi er alle glade for å ha ham i laget, sier Aubameyang.

Gaboneren kom til Arsenal fra Borussia Dortmund i januar 2018. Lørdagens FA-cuptriumf var hans første tittel med Arsenal, og den sikrer klubben europaligaspill neste sesong.

