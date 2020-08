Arthur nekter å spille mer for Barcelona. Nå raser presidenten

Arthur kom til Barcelona med håp om å bli Xavi sin arvtager. Nå nekter han å spille mer for klubben.

I slutten av juni bekreftet Barcelona at de hadde blitt enige med Juventus om en overgang for Arthur for 72 millioner euro, og Juventus-spiller Miralem Pjanic går motsatt vei.

Den overgangen trer først i kraft i det øyeblikket begge klubber sin sesong er ferdig, sier ekspert på spansk fotball, Petter Veland. Og det er det øyeblikket begge klubbene er slått ut eller har spilt sin siste kamp i Champions League.

Barcelona møter Napoli i returkampen i åttedelsfinalen i Champions League 8. august. Men det blir uten Arthur. Han nekter å spille mer for Barcelona.

Presidenten raser

Etter La Liga-avslutningen skal Barca-trener Quique Setién ha gitt spillerne sine litt fri, før de skulle komme tilbake tidlig denne uken, for forberedelser før kampen mot Napoli.

Arthur valgte ifølge Goal å reise hjem til Brasil, og nå nekter 23-åringen å vende tilbake til Barcelona.

Klubbpresident i Barcelona, Josep Maria Bartomeu, la ingenting i mellom da han fikk spørsmål om brasilianerens oppførsel.

- Det Arthur har gjort viser mangel på respekt for lagkameratene sine, for de ønsker å gjøre det bra i Champions League, sier presidenten til Sport.

IKKE FORNØYD: Barcelona-president Bartomeu synes ikke noe om oppførselen til Arthur. Foto: Emilio Morenatti (AP)

- Det er ikke logisk når man spiller for et så viktig trofe, at en spiller velger å ikke spille. Det er uforsvarlig og helt uforståelig, tordner Bartomeu.

- Presset ut av klubben

Petter Veland tror Arthur sin reaksjon kommer som følge av at han nærmest ble presset ut av klubben.

- Det er jo lett å sette det i kontekst med den forestående overgangen til Juventus, og en spekulasjon om at han ikke er så fornøyd med den prosessen, og kanskje føler at han blir presset ut og at han er brukt i et spill. Et spill som først og fremst handler om å få budsjettene til å gå i boks mer enn at man verdsetter og tar vurderinger på det sportslige nivået. Men det er meg bekjent ingen som har satt en pistol mot tinningen til Arthur og tvunget han til å skrive under. Dette har han gjort av fri vilje, det er ingen som har tvunget han til å bli en del av det, sier eksperten til Nettavisen.

Klubbpresidenten forteller at de hadde en avtale med Arthur som gikk ut på at han skulle spille for Barcelona til La Liga og Champions League var ferdigspilt.

- Men han dukket ikke opp etter mini-ferien spillerne fikk. Det er uakseptabelt og udisiplinert. Og det er også grunnen til at vi har åpnet sak mot ham, fordi det ikke er noe argument for å rettferdiggjøre fraværet hans, sier Bartomeu.

- Han ringte og sa: «Jeg kommer ikke tilbake, jeg blir i Brasil». Det er hans avgjørelse. Ingen har gitt ham tillatelse, forteller presidenten.

- Xavis arvtager

23-åringens sesong skal ha vært preget av skader, noe som har påvirket antallet minutter han har fått på banen. Brasilianerens siste minutter for Barcelona kom mot Celta Vigo sent i juni.

MINNET OM XAVI: Arthur har hatt en ustabil sesong for Barcelona, men det var knyttet store forventninger brasilianeren da han ankom klubben. Foto: Pau Barrena (AFP)

Men da han ble hentet til Barcelona i 2018 gikk det gjetord om den litt ukjente brasilianeren, som skulle minne om Xavi i spillestilen sin.

- Han kom dit med ganske høye forventninger, til tross for at han ikke hadde spilt en eneste kamp på europeisk jord før han ble hentet fra Gremio. Basert på kvaliteten man hadde sett på aldersbestemte landslag og i den brasilianske serien, så så man en potensiell arvtager til Xavi. Jeg synes tidvis han har vist det nivået har han inne på sikt, og jeg synes han har vært en ressurs for Barcelona når de har klart å bruke han på riktig måte og når han har vært i slag, forteller Veland.

- Insisterte på å gi alt for klubben

To dager etter å ha spilt sin siste kamp for Barcelona, skal Arthur ha insistert på at han kom til å gi alt for klubben resten av sesongen.

- Nå er jeg fokusert på fremtiden, vi har viktige mål i Barcelona og jeg vil fortsette å gi alt helt til slutten, for mine lagkamerater og for fansen, skal brasilianeren ha sagt ifølge Goal.

Om dette stemmer har 23-åringen gjort en aldri så liten helomvending.

Fraværet kan by på problemer for Setién, som mot Napoli også må klare seg uten Arturo Vidal og Sergio Bousquets. De er begge ute med suspensjon.

Første oppgjør endte 1-1 på Stadio San Paolo.