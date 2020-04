Arturo Vidal kobles til sensasjonell Premier League-overgang

Kan komme til å velge Newcastle foran både Manchester United og Inter.

Newcastle er muligens i ferd med å detonere en overgangbombe og sikre seg Barcelonas midtbanestjerne Arturo Vidal (32), hevder spanske Mundo Deportivo.

Det er angivelig flere årsaker til at chileneren er villig til å velge bort påstått interesse fra klubber som Manchester United og Inter, og heller vil fortsette karrieren i Newcastle.

Én av dem skal være de varslede nye eierne på St. James' Park.

Gjenforening med Allegri?



Et konsortium bestående av pengesterke folk fra Saudi-Arabia, og med den omstridte kronprinsen Mohammed bin Salman som en av de involverte, rapporteres å være nært et oppkjøp av upopulære Mike Ashleys eierskap i klubben.

I tillegg hevdes det at de nye eierne ønsker å satse på tidligere Juventus-trener Massimiliano Allegri som ny manager, og vil gi ham betydelig med penger til å forsterke laget.

Dette skal igjen ha vekket Newcastle-interessen til Arturo Vidal for alvor. Midtbaneprofilen spilte for Juventus fra 2011 til 2015, delvis under Allegris ledelse, og i en periode som kanskje var hans beste år i karrieren. Nåværende Inter-trener Antonio Conte styrte Juventus i Vidals første tre år der.

Engelske aviser som Daily Mail, The Sun og mer lokale Newcastle Chronicle har også omtalt saken.

Kritiseres



Det er blitt rapportert over lengre tid at Vidal trolig går mot slutten av oppholdet i Barcelona til sommeren, ett år før avtalen med katalanerklubben utløper.

32-åringen har lagt igjen et solid inntrykk hos lagkamerater i Barca, samt hos begge de to siste trenerne i klubben, Ernesto Valverde og Quique Setién. Men Vidal har samtidig måttet tåle mye kritikk for at spillet hans ikke passer inn i Barcelonas ballbesittende spillestil.

Flere medier, deriblant ESPN, rapporterer lørdag at Barcelona forbereder seg på å selge unna en rekke spillere.

Dette for å få handlingsrom til å hente Inter-spiss Lautaro Martínez, samt muligens også få en Neymar-retur fra Paris Saint-Germain i havn.

Det hevdes at bare tre spillere skal være «fredet» fra å bli solgt: Lionel Messi, Marc-André ter Stegen og Frenkie de Jong.

