Arvesen røper full isfront mellom Sastre og Schleck-brødrene: - Det var utrolig dårlig stemning

Kurt Asle Arvesen er neste gjest i «Tidenes Tour de France». Han røper detaljer fra den svært innholdsrike 2008-utgaven.

I den andre episoden har vi besøk av Kurt Asle Arvesen og ser tilbake på Tour de France 2008. En utgave preget av maktkampen innad i CSC-laget Arvesen syklet for.

Tour de France 2008

To 186 centimeter høye brødre fra Luxembourg, eller en 15 centimeter kortere soloartist fra utkanten av Madrid.

Den danske lagsjefen Bjarne Riis har ikke klart å bestemme seg for hvem som skal lede CSC Pro Team i Tour de France 2008.

Mannskapet er fragmentert før årets viktigste ritt. Andy Schleck og Frank Schleck er en del av gjengen sammen med Fabian Cancellara, Volodymyr Gustov, Stuart O'Grady, Nicki Sørensen og spilloppmaker Jens Voigt. Lagets eneste nordmann, Kurt Asle Arvesen, er det samme.

Carlos Sastre fremstår som en ensom svale.

– Det var ganske spesielt. Den gangen var det vel ni mann på Tour de France-laget. Alle vi andre hadde syklet Sveits rundt. Carlos Sastre var den eneste som hadde syklet Dauphiné, sier Kurt Asle

Arvesen når han tenker tilbake på 2008-utgaven i fredagens episode av «Tidenes Tour de France». Begge Schleck-brødrene har kjempet langt framme i Tour de Suisse. Carlos Sastre kommer inn i touren med en lite spekatkulær 20. plass fra det andre oppladningsrittet: Critérium du Dauphiné Libéré. Men ingen av dem har klart å sette ned foten og gjøre seg selv til et soleklart kapteinsvalg i laget.

Men alle tre vil ha den rollen. Og de tre utgjør to fronter: Brødrene Schleck mot Sastre.

– Det var ikke noe spesielt god tone mellom Sastre og Schlecks. Det var vel i Baskerland det året der når det ble noe krangling. Carlos Sastre kom med sin nye sportsbil og den skulle fraktes rundt i etapperittet av personalet. For det var ikke samme hotell hver dag. Så ble det snakk om den bilen der og det ble noe uenigheter om at Andy i hvert fall aldri skulle få prøve den bilen. Det ble sånn barnehageslosskamp der som aldri ble løst opp. Det var utrolig dårlig stemning mellom de to, forteller den lojale hjelperytteren Arvesen.

ENSOM SVALE: - Det var ganske spesielt, sa Kurt Asle Arvesen siden. Foto: Joel Saget (AFP)

Endelig hans tur

28 år gamle Frank Schleck var kanskje den med de beste kortene med tanke på formen inn i rittet.

Samtidig var den fem år yngre broren Andy et brennhet Grand Tour-emne. I 2007 debuterte han i Giro d'Italia med 2. plass i sammendraget.

Carlos Sastre var dog ingen hvem som helst. Selv om han ikke var noen stor superstjerne, så var han blitt en uhyre stabil Grand Tour-rytter. Spanjolen var en sliter. I Vuelta a España 2005 tok han 3. plass. Året etter ble 4. plassen i Tour de France omgjort til 3. plass etter at Floyd Landis ble tatt for doping. Topp 4 i både Vuelta 06 og Tour 07 ble toppet av 2. plass i Vuelta a España 2007.

I årene før hadde han kjørt som en lojal hjelperytter for blant annet Joseba Beloki i ONCE-laget.

– Carlos hadde på det tidspunktet vært hjelperytter for mange av sine kapteiner bakover i tid. Jeg husker ikke alle han var hjelperytter for, men Hamilton var en av dem og Basso var jo der. Så kom han fra Spania der han hadde vært hjelperytter. Nå var det hans tid for å skinne. Men så kom de irriterende Schleck-gutta opp og var så sterke. Så det var en kamp om posisjonene i laget og det var skikkelig dårlig stemning, utbroderer hans norske lagkamerat fra CSC-tiden.

Plutselig fikk han oppgaven med å gjøre Sastre til en del av gruppa.

– Jeg husker jeg ble plassert med rom med Carlos på det første hotellet i Tour de France for å prøve å integrere og være en buffer og filter for å få han inn i gjengen. Det lyktes sånn delvis. Det så i hvert fall sånn ut utad. Jeg bodde på rom med Carlos Saster i starten den touren. Så tror jeg Nicki Sørensen tok over etter hvert.

Tre kapteiner

Ved Grand Depart i Brest den 5. juli i 2008 så er valget fortsatt ikke tatt. I utgangspunktet tre kapteiner, men Frank Schleck marginalt større enn de to andre. Så gjaldt den sterkestes rett.

– Det var kanskje litt på den måten altså. Det var jo Frank og Carlos. Vi var jo ikke det favorittlaget som ble pratet om. Så vi trengte ikke ta det ansvaret. Det overlot vi litt mer til Cadel Evans og Lotto. I hvert fall etter hvert.

– Det var Frank som skulle være mest kaptein. For å si det på den måten. Men vi visste jo at han var så dårlig på tempo. Han fikk det aldri ut på tempo. Det lå i bakhodet også hos oss hjelperyttere.

Totalt 82 tempokilometer ventet, men de tre første etappene var fellesstart. En kort bakke inn til målstreken i Plumelec utgjorde finalen på åpningsetappen. Feltet samler seg.

Alejandro Valverde klinker til med en Bala-especiale og suser inn i en trøye som matcher fargen til omtrent halvparten av det spanske flagget. Tolv ryttere henger med i første gruppe, like foran en liten splitt i feltet. Frank Schleck er eneste CSC-rytter. Carlos Sastre blir nummer 13. på etappen og er først i andre gruppe. Det er bare syv sekunder, men det er nok til å allerede gi et lite signal for Schleck.

Dagen er det Oksen fra Grimstad sin tur. Inne i møkkaværet i Saint-Brieuc leveres en kraftspurt av dimensjoner i den slake motbakken.

Vinden preger også rittets neste dag. Men ingen av CSC-kapteinene roter seg bort. De står så og si likt før det første temporittet.

Den største favoritten

Kampen mot klokka er alltid brutal. De 29 kilometerne med individuell tempo i Cholet viser at rittets kanskje største forhåndsfavoritt er i kanonform.

Gerolsteiner-rytteren Stefan Schumacher, som senere blir tatt for doping, vinner etappen foran Kim Kirchen og David Millar. Så følger Cadel Evans. Silence-Lotto-kapteinen gjør et fenomenalt temporitt. Han tar tid på Menchov, på Valverde, på Cunego og selvfølgelig på de tre CSC-kapteinene.

Yngstemann klarer seg best. Andy Schleck taper 1:02 til Evans. Sastre taper 1:16. Frank Schleck viser sin store svakhet og taper 1:47. De neste dagene og de første fjelletappene kryper han seg nærmere. Men han er fortsatt bak Sastre.

Så kommer den tiende etappen.

En over 14 kilometer lang stigning opp Hautacam er etappens finale etter at rytterne har klatret opp Col du Tourmalet.

CSC tar virkelig tak i sykkelrittet nå og setter et ulidelig tempo opp Tourmalet. Både Valverde og Cunego taper terreng, mens det danske laget fortsetter storkjøret over toppen og inn mot Hautacam.

ISFRONT: Frank Schleck, her fra 2012-utgaven av Tour de France. Foto: Joel Saget (AFP)

Der får Kim Kirchen trøbbel i den gule trøya. Team Columbia-kapteinen svikter. En annen syklist fra Luxembourg spretter opp som troll i eske. Frank Schleck er mannen som slår tilbake. Sammen med Saunier Duval-duoen Leonardo Piepoli og Juan Jose Cobo flyr han opp stigningen.

Mot slutten må Schleck slippe de to, men klokka begynner å gå i det CSC-kapteinen kommer i mål.

Han kan ha sikret seg den gule trøya. Det står mellom Schleck og Evans.

Australieren knekker seg opp de siste meterne. Han tar den gule trøya med ett sekunds margin. Men Frank Schleck har likevel god grunn til å være fornøyd. Nå har han plutselig 1:26 ned til lagkompis Carlos Sastre.

I gult og i trøbbel

Selveste Kurt Asle Arvesen går i brudd på neste etappe. Det er dagen han endelig får etappeseieren hele Norge har ventet håpet på.

Men i kulissene utspiller det seg et annet drama. Samme kveld blir hele Saunier Duval-laget, som har dominert i fjellene, kastet ut. En av lagets ledere, Riccardo Riccò, hadde blitt tatt i doping i en test på den 4. etappen.

Mannen som ledet både klatre- og ungdomskonkurransen ble kastet ut sammen med hele laget. Det var flere som ikke bare hadde siktet hvetemel i posen blant de gulkledde rytterne.

Men sykkelhjulene trillet videre.

Sammendraget forble så og si likt helt til siste etappe før den siste hviledagen: Etappe nummer 15. Touren svingte innom Prato Nevoso i Italia og etappen gikk til bruddet. Men det ble en ny mann i gul trøye. CSC klarer å isolere Cadel Evans. Favorittene angriper, men Schleck klarer ikke å komme seg løs med en gang. Det klarer Sastre.

Først med noen hundre meter igjen kan Schleck slippe frustrasjonen løs. Evans blir distansert. Den gule trøya bytter eier.

Men situasjonen er komplisert for Frank Schleck i gult. Alle vet hvor elendig han er på tempo. Cadel Evans vet det. Hjelperytterne vet det. Carlos Sastre fryder seg kanskje litt over det i hemmelighet.

Luxembourgerens klatreform er meget god, men det er kun én skikkelig fjellavslutning igjen. Den 53 kilometer lange tempoetappen som er plassert på etappe 20 begynner å se skummel ut.

Trøyetyveri

Men det er Alpe d'Huez som viser seg å bli en uventet grøsser for Frank Schleck.

CSC kjører mesterlig. Hele laget ofrer seg for kapteinene. Inn i det mytiske Tour de France-fjellet sitter de der på rekke og rad. Andy Schleck først i den hvite trøya. Så følger broder Frank i gult.

Sastre sitter bakerst av de tre.

Med 13,3 kilometer kommer det et spansk lyn forbi de to.

Carlos Sastre angriper med en gang de er inne i bakken. Arvesen avslører at hverken lagledelsen eller Schleck-brødrene visste om spanjolens plan. 300 meter senere har Sastre fått luka han trenger. Ingen favoritter sitter med han.

IKKE KLAR OVER SPANJOLENS PLAN: Hverken Andy Schleck eller hans bror visste hva som ventet. Foto: Pete Goding (Pa Photos)

CSC-laget, selv Schleck-brødrene, gjør alt riktig herfra og inn. Alle angrep blir markert. Ingen får slippe løs og ta opp jakten.

Sastre forsvinner. Han hadde bestemt seg. I dag er min dag.

Etappeseier med over to minutter til resten av favorittene. Rett inn i gul trøye med kun tempoetappen igjen som den virkelige utfordringen og 1:24 ned til den mye mer temposvake lagkompisen Frank. Sastre cruiser gjennom de 53 kilometerne med kamp mot klokka og vinner sin første og eneste Grand Tour.

For Frank Schleck blir det nesten en ydmykelse og taper tre minutter til Sastre og fire plasser i sammendraget.

Etter Tour de France 2008 sitter Frank Schleck kun igjen med én ting: Svarteper.