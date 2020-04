AS: - Manchester United vil hente tre fra Atlético Madrid

Den spanske avisen gjør det klart at United har sett seg ut tre personligheter fra hovedstadsklubben. To på banen, og én til kontorene.

Manchester United skal være i full gang med å gjenoppbygge klubben, og ifølge spanske AS har Ole Gunnar Solskjærs klubb rettet sitt fokus mot den spanske hovedstaden.

I Atlético Madrid har de nemlig gått gjennom en lignende prosess det siste tiåret, og dette skal ha brakt med seg stor entusiasme, og interesse hos de med makten på Old Trafford.

AS hevder derfor at Manchester United har sett seg ut tre profiler fra klubben som spiller på Wanda Metropolitano i sitt forsøk på å reise storheten i den røde delen av Manchester.

Italiener

Først og fremst så skal klubben fortsatt være interessert i å hente Saúl Ñíguez. Midtbanespilleren har ved flere anledninger vært koblet til Manchester United de siste årene.

Tidligere denne uken ble det også skrevet av Marca at Uniteds interesse i Saúl er reell, men at Atlético Madrid pent har pekt mot utkjøpsklausulen i kontrakten til den spanske landslagsstjernen.

Den lyder på smått svimlende 150 millioner euro, og skal være den eneste summen Atlético Madrid i det hele tatt ville ha vurdert, dersom det skulle bli aktuelt med en overgang for 25-åringen.

I januar ble det meldt at Atlético Madrid vurderte å forhandle frem et salg av Saúl i sitt eget forsøk på å styrke angrepet, og at det da var nettopp United som stod fremst i køen for et potensielt kjøp.

SJEF: Andrea Berta (til venstre) er ofte den som sikrer store overgang, som Álvaro Morata, for Atlético Madrid. Foto: Javier Soriano (AFP)

Den andre profilen som kobles til England er sportsdirektør Andrea Berta. Dette er ikke første gang italieneren er nevnt i forbindelse med Manchester United. I 2017 ble det nemlig hevdet at Berta takket nei til José Mourinho, som da trente United.

Berta, som har blitt sammenlignet med tidligere United-direktør David Gill, har hatt ansvaret for overganger på Wanda Metropolitano siden sesongen 2012/2013, og har dermed vært med å sikre klubben noen av sine største kjøp.

Thomas Lemar, Álvaro Morata og Antoine Griezmann er blant spillerne Berta i sin tid har hentet til Atlético Madrid, og han har sett laget vokse under trener Diego Simeone.

AS skriver videre at PSG tidligere var svært nære ved å signere Berta, men at han i 2017 også sa nei til dem, til tross for at de skal ha vært villige til å betale ham 14 millioner euro i året.

Dette er ikke første gang United kobles til sportsdirektører. For en stund siden ble det nemlig antydet at tidligere PSG-sjef Antero Henrique, mannen som ofte gies skryt for å ha sikret Neymar-overgangen fra Barcelona, var aktuell på Old Trafford.

- Har tatt kontakt med agenten

En av spillerne Berta også har sikret til Atlético Madrid er det portugisiske vidunderbarnet João Félix. Han ble tidenes dyreste i klubben da han ankom Atleti fra Benfica sommeren 2019 for 126 millioner euro.

AS henviser videre til franske Le10Sport hva angår Uniteds interesse i 20-åringen, men dette er ikke første gang Solskjærs klubb kobles med den offensive midtbanespilleren.

Faktisk ble Félix og Bruno Fernandes, som da spilte i Sporting Club, begge koblet med en overgang til Old Trafford forrige sommer. Det endte selvsagt med at Fernandes signerte for United i januar 2020.

ØNSKET: Både Saúl (med ryggen til) og João Félix skal være ønsket av Manchester United. Foto: Kenta Jönsson (Bildbyrån)

Avisen skriver videre at United har vært i kontakt med Jorge Mendes, agenten til João Félix for å finne ut mer rundt hvorvidt en avtale skal være mulig å få i stand denne sommeren.

De hevder at Manchester United anser sommeren 2020 som «gullsjanse» da korona-viruset gjør at flere klubber fort kan måtte selge unna sine største stjerner grunnet den brukne økonomien i fotball.

De rødkledde fra Manchester skal selv ikke lide noen nød, og det har ikke vært noen hemmelighet at Ole Gunnar Solskjær anser at United kan ta utgangspunkt i at klubber nå vil være mer åpne for å selge.

I et intervju med SkySports og tidligere United-kamerat Gary Neville var nordmannen selv tydelig på at situasjonen som nå oppstår i klubben gjør at United fort kan «utnytte» markedet til sin fordel.