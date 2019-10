AS: - Martin Ødegaard blant spillerne som kan hjelpe Real Madrid med å sikre Kylian Mbappé

Hevder at Madrids lånesoldater kan være nøkkelen til neste sommers store overgangsmål.

Real Madrid skal allerede ha begynt å se mot sommervinduet, skal vi tro den spanske avisen AS, og president Florentino Pérez' ønske skal være at klubben går tilbake til sin gamle overgangspolitikk.

Den går ut på at klubben går aggressivt ut hver sommer for å sikre seg en «galactico», en suveren verdensstjerne som kan gå rett inn og forsterke laget, slik man i sin tid gjorde med Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane og Luis Figo.

For at denne politikken skal innføres på nytt, så skal Pérez se mot en gruppe spillere som allerede har en tilknytning til de hvitkledde fra den spanske hovedstaden. Blant spillerne nevnt er Martin Ødegaard.

Les mer: Dortmunds sportsdirektør reagerer på Mourinho-ryktene

Lånesoldater

AS skriver nemlig at grunnet suksessen til Real Madrids lånesoldater, så ser det ikke ut til klubben ønsker å være aktive på overgangsmarkedet i januar.

Martin Ødegaard nevnes som den som har imponert aller mest, da han har spilt det som er av minutter for Real Sociedad i LaLiga og har levert med både scoringer og målgivende.

Ideen bak den nye politikken skal være at 20-åringen fra Drammen, samt de andre lånespillerne som har imponert, skal integreres inn i Madrid-troppen. AS skriver at de alle har bevist at de kan levere på høyt nivå.

Sammen med Ødegaard nevnes Dani Ceballos, som er på lån i Arsenal, og har vist glimt av storhet. Sergio Reguilón i Sevilla har levert såpass at han har vært tatt ut på det spanske landslaget. Achraf Hakimi har levert fire scoringer fra backplass i Borussia Dortmund, mens Takefusa Kubo har begynt å vise seg frem på lån i Mallorca.

Martin Ødegaard presterte godt sammen med det norske landslaget mot Spania på Ullevaal. Slik reagerte han etter kampen.

Avisen skriver at klubben ønsker å se mer vekk fra profilen ved å hente unge stjerner som ikke har holdt et solid toppnivå i flere sesonger. Spillere som Luka Jovic, Ferland Mendy og Brahim Díaz nevnes blant de som har prestert andre steder, men sliter i Madrid.

Med den nye politikken skal klubben allerede ha begynt å titte mot sommeren 2020. Og der skal de stå klare til å «bruke alle sine økonomiske midler» på å sikre seg Paris Saint-Germain-stjernen Kylian Mbappé, skriver avisen.

Det har lenge vært ryktet at den franske VM-vinneren står på ønskelisten til Zidane. Blant annet har det blitt hevdet at 20-åringen, sammen med Paul Pogba, er de to spillerne Madrid-treneren ønsker å hente til sommeren.

Les mer: - Real Madrid holder ord i Ødegaard-avtalen

Mbappé-flørten

Spanske Marca har også meldt at Mbappé er usikker på hvorvidt han ønsker å fornye sin kontrakt i den franske hovedstaden, og at Florentino Pérez og Madrid har fulgt situasjonen hans nøye.

Det ble avslørt av tidligere PSG- og nåværende Arsenal-trener Unai Emery at da PSG hentet Mbappé fra Monaco i 2017, så var det angrepsspillerens eget ønske å signere for Real Madrid.

Den gangen valgte PSGs mektige eiere «å legge de nødvendige økonomiske midlene» på bordet for å sikre seg at det daværende supertalentet heller valgte å bli værende i den franske divisjonen.

Siden Mbappés signering for PSG, så har Madrid vunnet én Champions League-tittel under Zidane. Totalt står klubben med tre seire i Europas gjeveste klubbturnering med sin franske trener.

Mbappé, som scoret hat-trick for PSG i Champions League mot Club Brügge tidligere denne uken, står totalt seks mål og fire målgivende på totalt åtte kamper for laget fra Paris denne sesongen.

På toppen av VM-triumfen med Frankrike i 2018, så har han vunnet Ligue 1 de siste tre sesongene med Monaco og Paris Saint-Germain.