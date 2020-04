AS: Ødegaard involvert i Real Madrids jakt på Haaland

Den spanske storavisen hevder den hovedstadsklubben er i «pole position» til å signere Norges landslagsspiss.

Ryktene rundt Borussia Dortmund-spilleren vil ingen ende ta etter et helt eventyrlig 2019 og 2020.

Jærbuen har figurert på forsiden av de største spanske avisene ved flere anledninger den siste tiden, og til tross for at koronakrisen skaper usikkerhet på overgangsmarkedet i sommer har det ikke stått på ryktene rundt Haaland den siste måneden.

Nå skriver den spanske storavisen AS at Real Madrid er i best posisjon til å signere Dortmund-spissen, og at landslagskamerat Martin Ødegaard har gjort det AS omtaler som «feltarbeidet» for å få ham til Santiago Bernabeu.

Haaland var Europas mest ettertraktede spiss da det etter hvert ble kjent at han skulle forlate Red Bull Salzburg, og en helt fantastisk start i Borussia Dortmund har gjort at han har beholdt den statusen.

Hevder Ødegaard er involvert

Real Madrid-ryktene har bare tiltatt mer og mer i styrke, og nå skriver AS at Borussia Dortmund-toppen Hans-Joachim Watzkes gode forhold til Florentino Perez kan være med på å dytte overgangen i retning Madrid.

Samtidig hevder avisen at Ødegaard, som både er landslagskompis og god venn av Haaland, skal ha en finger med i spillet for å lokke spissen til Santiago Bernabeu.

Kilder til AS sier imidlertid at det kan bli vanskelig å hente Haaland i nærmeste fremtid, og at han ikke kan være tilgjengelig før i 2022.

Real Madrid skal være på desperat jakt etter en spiss ettersom Karim Benzema entrer sitt siste kontraktsår.

Samtidig har ikke Luka Jovic slått til i Spania etter overgangen til Eintracht Frankfurt, og Haaland skal bli sett på som den ideelle spissen i hovedstadsklubben.

STORSPILT: Erling Braut Haaland har tatt Borussia Dortmund med storm etter overgangen fra Salzburg. Foto: Bernd Thissen (AP)

Har herjet

Mens det i Spania flere ganger har blitt spekulert i at Real Madrid ønsker å kjøpe Haaland i sommer etter storspillet i Dortmund, er det i tyske medier vært enighet om at nordmannen vil spille lenger i Bundesliga.

Ifølge den tyske avisen Bild skal det ikke være en utkjøpsklausul på 75 millioner euro som Real Madrid kan bruke dersom de vil kjøpe Haaland før neste sesong.

– Det er uriktig informasjon, står det i nettversjonen til Bild ifølge spanske AS.

Erling Braut Haaland markerte seg virkelig på den største europeiske scenen under sin tid i RB Salzburg, og ved årsskiftet ble han klar for Borussia Dortmund.

Etter det har karrieren virkelig skutt fart.

19-åringen Bundesliga-debuterte med hat trick mot Augsburg, før han noterte seg for to mål i de to neste seriekampene.

Unggutten har smått utrolige ni mål på fem seriekamper fra start etter overgangen, mens han har totalt 10 mål på seks starter for både RB Salzburg og Dortmund i Champions League.