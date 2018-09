Asensio avgjorde for Real Madrid

Marco Asensios mål ble godkjent etter videogjennomgang og ga Real Madrid sesongens fjerde seier av fem mulige med 1-0 over Espanyol i La Liga lørdag.

Dermed har hovedstadsklubben overtatt tabelltoppen og lagt et visst press på Barcelona som med en kamp mindre spilt er ett poeng bak.

Real Madrid avga sine første poeng i La Liga borte mot Athletic Bilbao forrige helg, men i midtuken viste laget storform ved å slå Roma 3-0 i mesterligaåpningen.

Gareth Bale har vært het både som pasningslegger og målscorer for Real, men waliseren ble værende på benken under hele kampen mot Espanyol fra Barcelona.

Dermed var ansvaret overlatt til hans lagkamerater. Fire minutter før sidebytte fant Marco Asensio målet med et presist skudd som gikk inn ved lengste stolpe. Dommeren annullerte først for offside, men med hjelp fra VAR ombestemte han seg og godkjente.

Rettferdighet

– Til slutt seiret rettferdigheten. Jeg er glad for at VAR virket. Jeg hadde allerede sagt til ham (dommeren) at det ikke var offside, sa Asensio.

Gjestene la ingenting imellom i oppgjøret, og både Casemiro og kaptein Sergio Ramos måtte ta telling mot slutten av omgangen, men begge var tilbake på banen etter litt stell på sidelinjen.

Espanyol var på ingen måte sjanseløse, men det fleste forsøkene gikk i Real-blokken hvis de ikke endte utenfor mål.

– Vi viste evne til å hale i land seieren og sikre de tre poengene. Det er viktig, sa Real Madrid-trener Julen Lopetegui.

Lemar avgjorde

Så langt ubeseirede Barcelona tar imot Girona i et katalansk derby på Camp Nou søndag, og tittelforsvarerne vil med minst ett poeng ta tilbake serieledelsen.

Tidligere lørdag vant Atlético Madrid 2-0 borte mot Getafe og klatret til 5.-plass. Thomas Lemar sto bak begge målene, først med et skudd som traff tverrliggeren og havnet i mål via ryggen til keeper David Soria, så ved å runde keeperen og score selv.

Alavés har imponert så langt i sesongen og knuste Rayo Vallecano hele 5-1 på bortebane. Ibai scoret to av målene for laget som er på en sterk tredjeplass.

(©NTB)

