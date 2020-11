Askeladden utslått da FA-cupen kom i gang

Skelmersdale United fra nivå ni i engelsk fotball kom til kort da den første kampen i FA-cupens ordinære runder ble spilt fredag. Harrogate vant 4-1.

Skelmersdale har tatt seg gjennom seks kvalifiseringsrunder for å komme med i hovedturneringen, men maktet ikke å ta et nytt steg mot et cupeventyr mot en Premier League-klubb. Harrogate fra nivå fire scoret fire ganger før Daniel Mitchley satte inn et trøstemål rett før slutt.

Det var den første av 40 kamper denne helgen. Skelmersdale var ett av 10 gjenværende lag som defineres som «ikke elitelag», og som egentlig har fått trenings- og kampforbud etter den nye koronanedstengningen i England.

Det er gjort unntak for de 10 lagene i FA-cupen denne helgen, men de har ikke kunnet trene siden torsdag.

Det blir ingen omkamper i FA-cupen denne sesongen. I kvalifiseringen gikk uavgjorte kamper rett til straffespark, men fra 1. runde blir det ekstraomganger først og så eventuelt straffespark.

Alle helgens kamper spilles uten tilskuere. Trekningen av 2. runde foretas mandag. Lagene fra Premier League og mesterskapsserien kommer inn i 2. runde.

