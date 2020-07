Kristoffer Askildsen debuterte i Serie A på mektige San Siro i juni. To gode innhopp har gjort han styrket i troen om spilletid fra start i nærmeste fremtid.

Først ble det ti minutter i bortekampen mot Inter 21. juni før Heming-gutten gjorde en god figur da han fikk en halvtime i 3-0-seieren over SPAL søndag.

– Det var sinnssykt kult å debutere mot Inter på San Siro. Det er jo et av de beste lagene i Italia. Jeg var ikke så mye involvert siden begge lagene jaktet mål, men jeg følte det gikk mye bedre mot SPAL. Da hadde jeg mer ball. Trenerne gir tilbakemeldinger etter kampene, men de holder det kort. Målet er selvfølgelig å spille fast som fort som mulig, sier Italia-proffen til NTB.

Kampene kommer tett som hagl for Askildsen og hans Sampdoria. Fram til 2. august skal de spille åtte kamper. Men selv om laget eventuelt sikrer plassen et par runder før slutt, har den velkjente treneren Claudio Ranieri vært klar på at ingen skal få starte kamper eller spille bare for å få kamper på statistikken.

– Claudio gir ikke ut gratisplasser. Han kommer til å bruke de beste hver kamp. Men noe tyder på at jeg har gjort noe riktig. Det er ikke sånn at jeg får to minutter på tampen her og der. Da får man gjort lite, kontra de 30 minuttene jeg fikk mot SPAL. Da fikk jeg gjort en hel del, sier Askildsen.

– Brukte tid

Det tok likevel tid for Askildsen, som senest for to år siden spilte for Stabæk 2 i 2. divisjon, før han kom seg på banen og fikk Sampdoria-debuten. Han var på benken da laget møtte Napoli bare noen dager etter at han skrev under før han var ute av troppen den neste måneden.

Så kom koronaviruset, som satte en stopper for all fotball i landet som ble rammet hardt av viruset.

– Jeg brukte tid i starten til å vende meg til alt. Da kunne jeg ha noen bra involveringer på treningene, men jeg klarte ikke å holde det jevnt over bra hele økta. Men jeg klarte å ikke stresse selv om det ikke alltid gikk veien, og det var viktig. Nå føler jeg at jeg kan spille og trene på et høyt og jevnt nivå hver dag, opplyser 19-åringen.

Lagkamerat med Thorsby

– Det er tett program fremover, så jeg håper å få kamper fra start. Jeg kan ikke gjøre mer enn å være god på trening. Det er mange ting jeg må bli bedre på. Det å levere solid en hel kamp er vanskelig, men mulig. Jeg er klar til å spille fra start, så jeg må bare vente på sjansen min, fortsetter han.

Han forteller at landsmann Morten Thorsby har vært viktig for han ved sin side det siste drøye halvåret.

– Det er veldig kult å spille på lag med Morten. Vi har jo hatt nesten helt lik karrierevei – fra Heming, via Stabæk og nå i Sampdoria. Jeg bruker han til å få gode tips og råd. Også kommer han og oversetter ting fra italiensk som jeg ikke forstår, sier Askildsen og ler.

– Jeg hadde timer og lærte meg italiensk tre ganger i uka før koronaviruset kom. Nå har vi så mange kamper, så jeg bruker energien min på fotball også kjører jeg heller skikkelig på med å lære meg italiensk etter at sesongen er over.

Utviklingen har gått raskt for Kristoffer Askildsen. Nå har han flere kamper for Sampdoria på cvn. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Tett program

19-åringen forteller om hektiske uker med kamper «hele tiden».

– Det er trening og kamper hver dag. Jeg klarer å holde formen oppe selv om jeg ikke spiller 90 minutter. Vi som ikke får spille så mye nå får likevel god trening, sier han.

Planen hans er å komme seg videre en dag selv om 18-åringen ikke stresser nevneverdig med det.

– Sampdoria har hatt gode spillere som har gått videre til større klubber i Europa. Det vil jeg òg. Jeg har alltid vært fan av Manchester United, men jeg har ikke noe plan om noe spesiell klubb. Jeg skal til en storklubb som kjemper om titler, avslutter Askildsen.

Onsdag spilt Sampdoria mot Atalanta i Bergamo. Askildsen forble på benken i kampen som endte 2-0 til Atalanta. Morten Thorsby spilte hele kampen.

(©NTB)